Актриса из Челябинска Наталья Ерошкина — о том, как избежать выгорания, не влюбиться на сцене и не приносить негатив в коллектив

Наталья поделилась, когда нужно держать себя в руках, а когда, наоборот, раскрепоститься

Если человек любит свое дело, он им горит. А если вовремя не берет паузу — выгорает. О том, как этого не допустить, что помогает переключаться на семью и почему актерам в этом плане особенно тяжело, в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» рассказала Наталья Ерошкина. С театральной актрисой, режиссером и руководителем авторской школы сценического мастерства «Продвижение» общались наши ведущие Лидия Андреева и Станислав Гладков.

— Насколько эмоции любви важны в работе актера?

— У актера это должно быть на первом месте. Когда он любит свою профессию, то отдается с любовью и зрителям, и своим партнерам, и во время преподавания актерского мастерства. Любовь — это мотивация, чтобы работать и дарить новые эмоции, возможности, интересные постановки. Любовь для меня на первом месте в любой профессии.

— Но иногда, как бы ты не любил свою профессию, все равно выгораешь. Есть ли какой-то лайфхак, как привести в порядок взаимоотношения с работой?

— Когда актер круглосуточно работает в театре, тут важно взять перерыв. Уйти, переключиться, отдохнуть, выспаться. Если вообще не хочется ходить в театр, видеть зрителя и ничего не хочется, рекомендуют поменять направление, временно поработать в другом месте и сфере.

Такой период бывает затяжной, тем более, если актер всегда играет главные роли. А ведь они не всегда бывают легкими и комедийными, бывают и с трагическим уклоном. В таком случае выгорание идет на 300%, и сам режиссер иногда предлагает взять небольшую паузу.

Но по личному опыту знаю, что есть театральные каникулы. Они длятся 3 месяца: от закрытия до открытия сезона. В этот период всем актерам предлагается хорошенько отдохнуть.

— Можно ли научиться не притаскивать негатив в коллектив?

— В театре есть закон: как только ты переступил порог, весь негатив оставляешь за дверью. Ты не имеешь право ходить с больной головой или семейными проблемами. У нас даже был такой случай, когда актер впал в депрессию, и ему дали срок решить вопрос за неделю — иначе с ним попрощаются.

Очень грустно, что руководители многих фирм открыто несут негатив в коллектив, это разрушительно. Никто не должен страдать от того, что происходит в твоей семье, потому что это личное и, как говорят в театре, должно оставаться в кармане.

— Как же переключиться?

— Есть такой прием — щелчок. Его для себя можно по-разному включать. Как только во время разговора появилась мысль о проблемах, нужно потрогать сережку, поправить часы, что-то одернуть.

— Что делать, если режиссер дал роль, которая по ощущениям не подходит?

— Скажу вам, что такое бывает часто, когда режиссер видит тебя в конкретной роли, а ты не чувствуешь ее и считаешь, что это не твое. Тут нужно дать себе время и попробовать зайти к этой роли с другой стороны. Если и слова не запоминаются, и партнер не нравится, и репетиции срываются, я всегда советую отказаться.

Режиссеры реагируют очень адекватно. Это не считается постыдным. Может состояться разговор, потому что все режиссеры стараются мотивировать актеров, чтобы реализовать свои идею и цель через постановку. Но если нет, они начнут искать других актеров.

Хотя мне кажется, что если роль главная, то поработать с тем, что не идет и вызывает сопротивление, очень даже здорово.

— Как не влюбиться в своего партнера по сцене, если оба играете любовь?

— Если актер молод и импульсивен, бывает, что смешиваются чувства, и он непроизвольно влюбляется сам. Особенно путается реальность и возникают чувства на фоне постановки, если спектакль ставится длительный период. Но когда премьера свершается, обычно все проходит.

— А у вас такое было?

— Так бурно, чтобы с эмоциями и перечеркиванием всего в своей жизни — не было. Тут нужно включать зрелость, понимать, что все это нужно для режиссера, и разделять, что ты — это ты, а твой образ лишь временно живет на сценической площадке. Когда ты это осознаешь и проговариваешь, отношение с партнерами остаются официальными.

— Не получается ли так, что актер продолжает играть роль дома?

— Если близкий человек — муж или жена — тебя поддерживает, он может поучаствовать в этом, но только с его согласия. Нужно предупредить, что ты сейчас будешь репетировать, а он станет героем из постановки.

Но если близкие не совсем творческие люди, что бывает чаще, лучше домой это не нести. Если нужно отработать роль, можно либо пригласить знакомого актера, либо оставаться и дополнительно репетировать, либо выкручиваться самому. Например, работать со стулом.

Есть такая практика в актерском мастерстве, когда мы работаем с неодушевленным предметом: стулом, ящиком, столом, стеной. С ними можно раскрыть много личной импровизации. Когда ты работаешь с живым партнером, можно получить не ту эмоцию, которую тебе надо.

— 6 февраля у вас стартовал набор на курсы актерского мастерства. Расскажите, как проходят занятия?

— Занятия проходят очень активно, уже два воскресенья у нас в самом разгаре. Народ еще подтягивается, есть звонки, вопросы. Февраль — это такой месяц, когда можно спросить, взять пробный урок, или прийти посмотреть. Потом с марта набор будет закрыт, потому что начнется постановка.

— Кто к вам приходит и сколько им лет?

— Мужчины активно пишут и задают вопросы. На этом курсе есть три интересных мужчины возрастом от 25 лет. Есть и девушки: самой юной 24 года, самой взрослой — 57. Сейчас на курсе 11 человек.

— С кем проще работать: со старшим поколением или с молодым?

— Мне проще со старшим: они более внимательны, осторожны, им больше интересно. Аккуратнее в каких-то вещах. В них нет того яркого импульса, как в студентах, которым без разницы, что делать. Эти люди все-таки выбирают направление и цель, и мне интересно их реализовывать. Когда есть заинтересованность самих людей, происходит больше глубокого процесса.

— А в гендерном плане можно выделить преобладания?

— Здесь нет явных перевесов. Мужчины идут со своим интересом, девушки — за эмоциями. Но, в основном, идут что-то узнать новое для себя и включить это в свою жизнь.

— В актерское искусство артистичные от природы люди или те, которым нужно раскрепоститься и преодолеть себя?

— Люди приходят с эмоциональными ограничениями: хотят громко говорить, танцевать для любимого человека, читать поэзию на день рождения дочери. Кстати, многие приходят с авторскими стихами, которые хотят прочитать. Чтобы человек был уверен, нужен определенный навык.

Раскрепощенность есть физическая и эмоциональная. И в любом случае должен быть прорыв. Когда постоянно говоришь себе: «Нет», либо что-то взорвется внутри, либо ты в какой-то момент начнешь действовать.

— А как человека раскрепостить, настроить и ввести в начало занятия?

— Очень экологично, потихонечку. Я каждое действие и упражнение объясняю, показываю, для чего оно, говорю, с какой целью и почему это нужно делать.

Первые занятия длятся 4 часа, и они пролетают незаметно. И когда человек видит, что у него получается, он становится готов делать то, что для него не свойственно. Например, громко хохотать на все здание.

Записаться на курсы актерского мастерства можно лично через Наталью. Ищите ее во «ВКонтакте» по имени Наталья Ерошкина и в «Инстаграме» по нику @natalya_actress.

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