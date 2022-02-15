Слишком милый: профессор из Челябинска оценила «официальный портрет» коронавируса

Марина Загидуллина стала участником «Пандемия как вызов медиаисследованиям» Фото: Архив КП

Марина Загидуллина, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций из ЧелГУ стала участником международного проекта «Пандемия как вызов медиаисследованиям». Вместе с другими авторами она выступала на конференции и написала книгу о влиянии вируса на медиа. Одной из работ доктора филологических наук стал анализ «портрета» COVID-19.

— Сами микробиологи решили последовать массовым коммуникационным трендам и выбрали «персонализацию» вируса, тогда как электронные микроскопы зафиксировали весьма угрожающие и впечатляющие картины «осады» множеством вирусных «тел» клеток организма. Если бы вместо «шарика» официальным изображением стала «туча» вируса, его агрессивная множественность — наверное, предупреждение было бы более серьезным. Так неожиданно переплелись медиаисследования, эстетика и пандемия, — передали слова Марины Загидуллиной в пресс-службе ЧелГУ.

«Портрет» коронавируса создавали профессиональные микробиологи с помощью целой команды специалистов по 3D-визуализациям. В своем исследовании профессор Загидуллина сделала вывод, что ученые хотели сделать «серьезное предупреждение» людям, рисуя вирус в форме шара с «тычинками». Но вместо этого он вошел в массовую культуру. Можно даже увидеть детские мягкие игрушки в форме «короны».

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