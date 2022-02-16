Село в Челябинской области рискует остаться без воды, работникам очистных не платят уже три месяца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители поселка Бреды в Челябинской области рискуют остаться без питьевой воды. Виной всему ситуация с организацией водоочистных сооружений ООО «УТЭИС», которая, по словам работников, не платит зарплату сотрудникам уже почти три месяца. Опытные специалисты могут уволиться. Кто будет тогда обеспечивать водоочистную станцию — неизвестно. Прошлая же организация из-за банкротства прекратила работу в сентябре 2021 года.

— Администрация Брединского муниципального района заключила концессионное соглашение с неким ООО «УТЭИС» г. Тюмень, директором которой является Мячиков Константин Юрьевич. Сотрудникам водоочистной станции и станции третьего подъема было предложено остаться на своих рабочих местах. Спустя месяц работы заработную плату работникам не выплатили, сославшись на то, что организация только начала работать, и денежных средств пока нет. Но ситуация не изменилась и спустя три месяца работы, — рассказала Елизавета Золотарева.

Сотрудники организации написали обращение в районную прокуратуру и государственную инспекцию труда. Но выяснилось, что они даже официально не трудоустроены, поэтому даже находиться на объекте не имеют права. Как отмечает собеседница КП-Челябинск, каждый сотрудник проработал на станции около 40 лет. Замены людям в селе нет. С 14 февраля все работники не вышли на свои места.

Так выглядит обращение работников. Фото: А.Л. Текслер, помоги / vk.com

Как заявила женщина, сейчас на водоочистной станции нет необходимого комплекта сотрудников. Поэтому любая поломка может привести к тому, что станция выйдет из строя. Кроме того, никто не проверяет качество воды, а она не проходит необходимой обработки. А ведь скоро весна, начнутся паводки.

Сотрудники написали коллективное письмо в администрацию Брединского района, но ответа пока не получили. КП-Челябинск же в администрации только заявили, что подача воды «ведется в штатном режиме». Ситуацию также прокомментировали в прокуратуре.

— Прокуратурой Брединского района проводится проверка по факту обращения граждан, — рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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