«Нам реально уже страшно!»: жители поселка под Челябинском обвинили электросети в пожарах

Жильцы смогли спасти только себя. Фото: Красное поле/vk.com

Эти пожары можно было бы отнести к тем, что постоянно встречаются в сводках МЧС. Но жители считают, что до возгораний их дома довели.

В районе 9 утра 10 февраля супруги-пенсионеры увидели дым на своей веранде в частном доме поселка Прудный в пригороде Челябинска. Огонь так быстро разгорелся, что они успели только выпрыгнуть в окно, не захватив даже документы.

Жильцы соседнего дома, можно сказать, погорели за компанию. Пламя моментально перекинулось на огороженную территорию ЖК «Прудный». Хозяйка этого частного дома еще спала. На помощь прибежали рабочие, которые проезжали мимо и заметили, что люди не торопятся выходить.

— По счастливой случайности на грузовике проезжали рабочие, — вспоминает с волнением в голосе жительница уже сгоревшего дома Анастасия. — Они ворвались к нам и сказали: «Вы что, не видите, у вас рядом дом горит, быстрее выходите». Спасли нас, если бы заволокло дымом, мы бы погибли. В доме мы живем впятером: мама, я с 11-летним сыном и мужем, брат. Выбежали босиком, успели только документы схватить, куртка на мне так накалилась, что пришлось ее скинуть.

Из второго дома удалось вынести даже собаку. Соседи увидели, что рядом стоит газовая станция, и поспешили вытащить машину с полным баком.

— Моя машина стояла без аккумулятора, я бегала и кричала, чтобы помогли вытащить машину, потому что начал плавиться бензобак, а рядом с нашим домом стоит газовая установка, которая питает весь ЖК «Прудный», — рассказывает Анастасия. — Мужчины сломали ворота и вынесли машину на руках. Я видела, что у них была кровь, машина слишком нагрелась.

— Где вы сейчас живете?

— У меня есть дом, но он стаял без электричества, из-за этого не было отопления. Обратилась в администрацию района и прокуратуру, удалось решить этот вопрос оперативно.

Как рассказали КП — Челябинск в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт в 8:55 10 февраля. В 9:05 шесть пожарных машин уже были на месте, Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ЧАЙНИК НЕ ГРЕЛСЯ ЕЩЕ НАКАНУНЕ

Соседка сгоревшего дома по улице Окружная рассказала, что электроприборы работали плохо еще накануне: не грелся чайник, не готовила плита, лампочка светила не так ярко. За состоянием электросети внутри помещения должен следить собственник, и при первых неполадках вызвать электрика. Об этом говорят и в МЧС.

— 70% всех возгораний происходят по причине короткого замыкания, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Если человек заметил неполадки с электричеством, нужно сразу вызывать электрика. По опыту можем сказать, что чаще всего люди думают, что ничего страшного и что обойдется.

ОПЯТЬ ГОРИТ: ЧАСТЫЕ ПОЖАРЫ ПУГАЮТ ЖИТЕЛЕЙ

Поселок в пригороде Челябинска Прудный — идеальное место для семьи, мечтающей о своем доме и при этом желающей пользоваться благами большого города. Поселок относится к Красному полю Сосновского района, не так давно там построили ЖК «Прудный».

Но сейчас группа поселка в социальных сетях практически полностью посвящена пожарам. Жители выкладывают многочисленные фото и видео происшествий, просьбы о помощи тем, кто остался без крыши и одежды. Вот только последние сообщения:

5 декабря 2021 года. Сгорел дом по улице Радужной. Предварительная причина — короткое замыкание.

30 ноября 2021 года. Соседний с Прудным поселок Радонежский, улица Андрея Рублева, 13. Дома больше нет.

22 ноября 2021 года. Поселок Прудный, улица Солнечная, 3-2. Дотла сгорел дом на две семьи. Люди остались без крова, денег, одежды и документов.

Все, что осталось от дома по улице солнечной. Фото: Красное поле/vk.com

При этом на протяжении нескольких лет жители отмечают перебои с электричеством.

— У меня в доме стоит УЗО (аппарат для защиты электрической цепи от токов утечки, — Прим. автора), — рассказывает жительница поселка Прудный, мама двоих детей Александра Крутова. — У нас часто отключают электричество. Сейчас спокойнее стало, но летом, осенью и в начале зимы — аварии, бесконечные ремонтные работы, свет отключают на весь день. Так как отопление электрическое, мы сразу замерзаем.

— У нас сгорела техника дома, но мы не добились ничего, электрики развели руками, что они не при чем, трансформаторы взрываются, — пишет другая жительница поселка.

— Посмотрите, какая плотная застройка, много домов в 2-3 этажа, — возмущается Анастасия. — В каждом доме стандартный набор техники, плюс электроинструмент и всевозможные станки, мойки даже у многих есть. Электросети не рассчитаны на такой объем потребления, вот и получайте перепады.

Многие используют несколько электроприборов одновременно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭЛЕКТРОСЕТИ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Как МЧС, так и Челябэнерго не связывают частые пожары с общим состоянием электросетей. Жителям рекомендуют самостоятельно проверить проводку внутри дома и обезопасить себя.

За комментарием мы обратились в пресс-службу филиала «Россети Урал» —«Челябэнерго». Ведомство отвечает за подачу электроэнергии до домов. Нам сообщили, что электросети в Прудном находятся в удовлетворительном состоянии, замена оборудования и ремонт производятся по мере износа и по правилам эксплуатации.

— При поступлении обращений потребителей проводятся внеплановые выезды, производятся замеры напряжения в сетях клиентов с последующим приведением уровня напряжения на соответствие ГОСТ, — говорится в официальном ответе. — При этом обращаем внимание, что электропроводка в жилых домах находится на балансе потребителей и подлежит их самостоятельной проверке. На сегодняшний день не известны случаи пожара по причине пониженного напряжения. В случае возникновения пожара причину устанавливают органы дознания.

В «Челябэнерго» нам сообщили, что в 2021 году к ним обратились 10 жителей Прудного с жалобами на отключение электроэнергии и качество электроснабжения. После этого энергетики перераспределили нагрузку и отрегулировали устройства в трансформаторных подстанциях. Больше нареканий не поступало.

— При появлении сомнений в достаточности уровня напряжения потребителям необходимо обратиться для совместной проверки в адрес «Россети Урал». Проверка уровня напряжения будет проведена сертифицированными средствами измерения и при необходимости будут запланированы корректирующие мероприятия, — напомнили в ведомстве.

Если же электросети не справляются с нагрузкой бытовых приборов в доме, также нужно писать в «Россети Урал». По заявлению вам должны увеличить мощности потребляемой электроэнергии. Подать заявку можно также на сайте https://портал-тп.рф. Представители компании готовы общаться с жителями по телефону 8-800-22-00-220 и в Telegram по номеру +7-912-29-01-220.

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