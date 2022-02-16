Покупает дорогие вещи и хочет брачный контракт: челябинский юрист назвал «симптомы» развода

Если признаков пять и больше - это повод задуматься Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ваша вторая половина вдруг предложила переоформить машину или стала больше покупать себе дорогих вещей? Это может быть признаком скорого развода. Челябинский юрист Александр Щербинин рассказал о «тревожных звоночках», которые могут сигнализировать о том, что любовь закончилась и ваш партнер задумался о разводе. Кстати, такой просьбой к адвокату обратились его подписчики.

— Наличие только одного из признаков точно не может свидетельствовать о приближающемся разладе. Но наличие 5-6 и более признаков явно и недвусмысленно указывают, что за вашей спиной может что-то происходить, — считает Александр Щербинин. — Я вовсе не призываю вас в каждом случайном событии видеть какой-то дурной знак. Но чем больше и чаще встречаются в вашей семье названные сигналы, тем более серьезно стоит задумываться о том, что может произойти, как на это стоит реагировать, стоит ли начинать готовиться самому и как это лучше сделать.

Давайте посмотрим на «симптомы»:

1. Вторая половина без видимых причин начинает интересоваться документами на квартиру, машину, гараж, сад и пр.

2. Вы заметили, что документы кто-то брал и переложил, например, в другое место.

3. Увидели в истории браузера, что муж или жена в ваше отсутствие «гуглит» адвокатов, юристов по семейным делам.

4. В кармане или в прихожей лежат визитки или стикеры с номерами телефонов юристов.

5. В обычных разговорах чаще, чем обычно звучат истории о том, что кто-то из знакомых или родственников разводится, что-то делит, взыскивает алименты.

6. Возникает предложение что-то на кого-то «переписать», например, «Давай переоформим машину на маму, чтобы налог не платить», «Давай перепишем сад на моих родителей, это ведь они добавляли нам деньги на покупку, да и грядками занимаются только они» и т.д.

7. Оформляется крупная покупка и вам ненавязчиво предлагают не присутствовать на ней: «Зачем ты будешь отпрашиваться с работы?», «Да там и без тебя народу много будет» или «Сказали всей толпой не приходить» и т.д.

8. Вторая половинка предлагает заключить брачный договор под каким-то благовидным предлогом: «Банк не одобряет ипотеку», «У тебя же долги, вдруг не сможем платить, чтобы сохранить хоть какое-то имущество», «Родители сказали, что не добавят нам деньги на покупку, если мы не заключим брачный договор, ты же знаешь я сам(а) против, но деньги так нужны» и т.д.

9. Все новые долги почему-то предлагают оформлять на ваше имя. Будь то потребительский кредит, заем у соседей или родственников, покупка товара в рассрочку. Причины могут быть любые: «Мне кредит не одобряют», «Мне как-то неудобно просить, давай лучше ты», «Ты же мужчина, потому не должен стесняться», «Ну давай там по-женски попроси».

10. Несмотря на то, что доходы семьи не увеличиваются, постоянно поступает все больше предложений сделать покупки вещей, приобретаемых в личную собственность второго супруга. Например, новый телефон, ювелирные украшения, шубу, машину, пластику, поездку на отдых за границу, бизнес и т.д.

11. До определенного момента каждый из супругов знал все счета и количество денег на них, банковские карты и пароли к ним, оформленные на любого из супругов. И вдруг, все поменялось, и количество денег, и место их нахождения стало тайной.

12. Вторая половина категорически стала избегать постановки планов на дальнюю перспективу. «Сначала надо дожить», «Наступит лето, там видно будет», «Может к зиме все поменяется», «Давай не будем загадывать, вот будет, тогда и подумаем».

13. В разговоре с детьми даже в шутку или под предлогом «игры» начинает обсуждаться вопрос «А с кем из родителей вы бы остались жить, если бы мы с мамой (папой) стали проживать раздельно?»

14. Ребенок вдруг резко стал просить проводить как можно больше времени всей семьей вместе. На самом деле, дети обладают каким-то невероятным чутьем, не понимая «умом», чувствуют приближение расставания родителей.

15. Усиливается недовольство родителей супруга вашими действиями, это озвучивается более публично, в более агрессивной или конфликтной форме.

16. Либо наоборот, родители супруга(и) без видимых причин вдруг начинают больше хвалить, жалеть, сочувствовать, о чем-то вздыхать, желать «потерпеть, оставаться вместе несмотря ни на что и т.д.».

17. По каким-то причинам и непонятным мотивам не получается совместный отпуск, не получаются совместные поездки на море, заграницу, на базу, на озеро.

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