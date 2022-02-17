«Пришлось снять кожу с головы»: стало известно о состоянии девочки, искусанной собаками в Челябинской области

фото: С девочкой: Вадим Черепанов / vk.com. Собака: Иван Скиба

К собачьему лаю в маленьком шахтерском городке Коркино Челябинской области уже привыкли. Раньше своры бегали по окраинам, а теперь хозяйничают уже в центре города. А тут еще и собачьи свадьбы — лают друг на друга, отношения выясняют. Людмила мельком выглянула в окно и застыла от ужаса:

— Господи, там собаки ребенка грызут!

Выбежала со шваброй, потому что криком собак не напугаешь. Пятиклассницу Марину соседке пришлось буквально отбивать от озверевших псин. Девочка уже не могла кричать и просто лежала. Вокруг все было в крови. Собаки буквально сняли скальп с головы ребенка, разорвали куртку, искусали руки и ноги.

Как рассказала мама девочки, Марина шла в школу, надо было не к первому уроку. Путь лежал мимо мусорки. Там на нее и напала свора собак.

Этих собак увидели приехавшие на место трагедии люди. Фото: Иван Скиба

— Мне позвонила соседка, говорит, что мою дочь собаки покусали. Я выбежала, смотрю дочь стоит, вся в крови. Кожа с головы свисает. Волосы возле мусорных баков лежали, кровь повсюду, много. А она стоит, даже не плачет. Говорит только «Мама, мне холодно. Я не могу стоять». Потом полиция приехала, скорая, — вспоминает мама девочки Екатерина.

Медики оказали школьнице первую помощь и отправили в детскую областную больницу.

— Ее всю перебинтованную повезли в Челябинск. Я всю дорогу за руку держала ее, — со слезами говорит Екатерина.

В больнице сразу назначили операцию. Шесть хирургов работали три часа. Марина потеряла очень много крови, около полутора литров. Большой кусок кожи, начиная от бровей, пришлось снять. Поврежденный участок обработали. Затем лоскут кожи пришили обратно. Будут наблюдать, приживется он или нет. Если нет, понадобится пересадка.

Пока восстановление и возможная пластическая операция пока даже не обсуждаются, главное — чтобы Марина выжила. Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать.

На эту собаку указала спасшая девочку женщина. Фото: Иван Скиба

Отстреляем — посадят

За нее переживает весь город. Вопросы задают чиновникам, ведь на бегающих собак уже были жалобы. По словам жителей, в последнее время действительно развелось много бродячих свор.

— У нас уже мужики-охотники готовы ружья взять, но боятся, говорят: «Посадят». Чиновники только руками разводят — мол, отлавливают и чипируют — все по закону. А нам ходить страшно, — обсуждают женщины в местном магазинчике.

Прокуратура начала проверку. А в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Халатность», которую могла допустить администрация Коркинского района по отлову животных.

Но как выяснилось, собака, которая так искусала школьницу, была чипированной. То есть прошла весь процесс — отлов, стерилизацию, чипирование, снова выпуск на волю. Но агрессия не исчезла! Правда, ее и других псин подкармливали сами же жильцы дома, в котором живет семья пострадавшей школьницы.

Укусила — штраф чиновникам

Если примут дополнительные поправки в закон, администрация района будет обязана заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. И это несмотря на то, что ежегодно выделяется порядка 7-10 млн рублей на отлов собак, их чипирование и дальнейшее возвращение.

В администрации Коркинского района отчитываются, что отлов собак ведется постоянно. Но глава Коркинского района признается, такой метод решения проблем бродячих животных показал свою неэффективность.

— На уровне совета муниципальных образований мы готовим петицию во все уровни власти. Мы просим защитить наших детей. Мы любим животных, но безнадзорное животное не должно гулять по улице, оно несет опасность. Что может сделать ребенок против стаи собак? В первую очередь нужно решить вопрос невозврата животного на место, где его отловили, — прокомментировала глава Коркинского района Наталья Лощинина.

Инфографика: Сергей Зверев

Наталья Лощинина добавила, что сейчас власти общаются с мамой пострадавшей девочки. Семье, где воспитывается еще двое детей, помогут помочь получить все социальные выплаты, а обязательства по лечению, реабилитации и, если понадобится, пластической операции, администрация обещает взять на себя.

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