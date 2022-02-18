Дни обновленного KODIAQ в чешском доме

Фото: SKODA

Спешим сообщить о том, что в дилерском центре «Чешский дом» пройдут дни обновленного SKODA KODIAQ с 26 февраля по 6 марта 2022 года.

Познакомьтесь с автомобилем поближе. Сотрудники с радостью проведут для вас индивидуальную презентацию обновленного SKODA KODIAQ и проведут тест-драйв.

Этот автомобиль - ваш напарник по впечатлениям! Надежный внедорожник с настоящей индивидуальностью, с эффектным дизайном, великолепной функциональностью, современными ассистентами и сетевыми возможностями. С просторным удобным салоном и вместительным багажником KODIAQ готов к преодолению как повседневных задач, так и самых сложных дорожных условий! Остается только пускаться в приключения, исследовать мир и создавать незабываемые моменты.

В шоуруме будет работать кофе поинт, вы можете взять с собой лёгкий здоровый перекус, состоящий из орехов и сухофруктов, чай или кофе. За помощью обратитесь к администратору на ресепшн.

За консультацией и тест-драйвом вы можете записаться следующим образом:

1..Написать во «ВКонтакте» в личные сообщения администратору сообщества.

2. Написать в «Инстаграме» в директ.

3. Позвонить по телефону: (351) 211-34-00.

Присоединяйтесь, будет интересно! Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137.