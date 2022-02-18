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Общество18 февраля 2022 4:28

«Движение запустим вовремя»: глава Челябинска Наталья Котова осмотрела ход реконструкции Ленинградского моста

Рабочие уже собрали основной каркас моста
Ольга ЩАПИНА
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Фотокорреспондент «Комсомолки» сделал первые кадры Ленинградского моста после реконструкции.

Фотокорреспондент «Комсомолки» сделал первые кадры Ленинградского моста после реконструкции.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Реконструкция Ленинградского моста выходит на завершающую стадию. Строители установили основной каркас. Сейчас ведутся работы с сетями и освещением. Как только сойдет снег, начнут прокладывать асфальт и трамвайные пути. Объект осмотрела глава Челябинска Наталья Котова. Подрядчик рассказал, что работы идут по графику и движение запустят в срок, летом 2022 года.

— В настоящее время переносится теплотрасса, ранее перенесли водовод, ливневую канализацию, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Планы остаются без изменений, около 65% работ выполнено. По документам такой объект строится 27 месяцев, мы планируем уложиться в 23 месяца.

НА 20 МЕТРОВ ШИРЕ

Уже сейчас у жителей Челябинска появилась возможность оценить масштаб нового Ленинградского моста. Старый был построен в 50-е годы и рассчитывался на небольшое количество автомобилей. Обследование объекта началось еще в 80-е, далее несколько раз выдавались заключения об его аварийном состоянии. Сейчас администрация Челябинска решила вопрос кардинально. Строители полностью разобрали старую конструкцию моста и соорудили новую: на 20 метров шире и на 2,5 метра выше. Пропускная способность — 8 тысяч автомобилей в час пик.

Таким Ленинградский мост будет в сентябре 2022 года.

Таким Ленинградский мост будет в сентябре 2022 года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Всего будет 6 полос вместо четырех, еще 3 метра оставили на тротуары, — делится подробностями начальник Мостоотряда №16 Игорь Печенкин. — Сейчас на мосту монтируем барьерные и перильные ограждения, наружное освещение, трамвайную контактную сеть. Будут расширены и перекрестки, на которые выходит мост.

Глава Челябинска Наталья Котова и начальник мостоотряда № 16 Игорь Печенкин.

Глава Челябинска Наталья Котова и начальник мостоотряда № 16 Игорь Печенкин.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Обновленным и красивым выглядит сейчас и памятный знак «Ленинградский мост». Его отреставрировали, подняли на один уровень с мостом и оставили место для смотровой площадки и лестницы. Ограждения у памятника будут выполнены из чугунного литья. После всех работ с коммуникациями это место ждет благоустройство и озеленение.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Возле памятного знака будет смотровая площадка.

Возле памятного знака будет смотровая площадка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завершающим этапом глобальной строки станет очистка участка реки Миасс под мостом. Стоимость всех работ на Ленинградском мосту составит более 1 млрд рублей, включая строительно-монтажные работы, компенсационные затраты за снос зеленых насаждений.

Частично движение будет открыто для автомобилей и трамваев в июле. Полный ввод объекта планируется 20 сентября 2022 года.

ЦИФРА:

Параметры Ленинградского моста после реконструкции.

Длина: 187 метров.

Ширина проезда: 36,5 м.

Пропускная способность: 7960 автомобилей в час пик.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Памятный знак отреставрировали и подняли на уровень моста.

Памятный знак отреставрировали и подняли на уровень моста.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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