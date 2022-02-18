Антон Малофеев: «Работы в 2022 году будет много, и мы должны ее выполнить»

На производстве алюминиевого профиля. Фото: Златмаш

В начале нового года Златоустовский машиностроительный завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») возглавил Антон Малофеев, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по экономике и финансам. В интервью новый руководитель рассказал о текущей работе предприятия, планах на будущее, немного о себе и своей семье.

– Антон Павлович, совсем недавно вы возглавили предприятие, став генеральным директором. До этого руководили финансовой и экономической деятельностью предприятия, от которой в большой степени зависит положение дел на предприятии. Как оцениваете собственную работу в прежней должности?

– В данном вопросе необходимо разделить собственное понимание себя на предприятии и работы. Если приходишь со стороны на определенную должность в сложившийся коллектив и систему, то вливание происходит непросто и многое зависит от взаимодействия внутри коллектива. Самое главное, что за пять лет моей работы на заводе коллектив экономического блока сохранен, но при этом переформатирован. Через два года после вступления в должность, было принято решение, что экономическая служба должна стать лидером и драйвером изменений. На мой взгляд, 2021 год показал, что это действительно так. Да, мы находимся в начале пути, но это происходит. Изменение процессных и проектных подходов на предприятии происходит отсюда.

– Каковы ваши ключевые задачи на посту руководителя АО «Златмаш»?

– Первая – это исполнение государственного оборонного заказа, а вторая –получение прибыли.

– Выпуск какой продукции сейчас является главным направлением работы предприятия, и какая доля приходится на гособоронзаказ?

– Выделять главное направление на нашем предприятии – это не совсем правильно. Завод создавался как оборонное предприятие, и сейчас в полной мере выполняет данную задачу, поэтому говорить, что главное – это ГОЗ избыточно. За 2021 год его доля составила 45 %, в 2020-м – 51 %, но по объемам выручки ГОЗ практически не изменился. Это говорит о том, что объем гражданской продукции увеличивается. Мы работаем на диверсификацию, и гражданская продукция должна зарабатывать прибыль для предприятия.

Да, 2021 год был непростой для гражданской продукции. В первую очередь, это связано с ростом цен на металл для плиты в начале года. Мы, действительно, смогли это пройти и нивелировать.

За 12 месяцев 2021 года было реализовано около 700 тысяч электрических и газовых плит. Наиболее популярной моделью была признана «Злата-114Т» – 97 856 штук, наибольший прирост по реализации показала модель «Мечта-112 Т» – 96%. Особо отметим, что 45% рынка настольных плит среди российских производителей занимает продукция нашего предприятия. В перспективе – вхождение в программу «Реновация жилья» для комплектации новостроек в Москве и Московской области.

Если говорить о профиле, то он показывает максимальный рост по всем параметрам. Объем продукции за год увеличился в два раза, благодаря чему объем денежных поступлений вырос в три раза. Алюминиевый профиль стал самой рентабельной продукцией на предприятии. За 12 месяцев реализовано более 1 467 тонн готовых изделий, а также было реализовано 268 657 секций радиатора «Термал».

Говоря об оружии нельзя не отметить, что разработана новая модель ПП «КЕДР-Para». В 2022 году пройдут государственные испытания и постановка его на вооружение. Соответственно, в дальнейшем это будет выход на серийное производство.

– С 2010 года предприятие изготавливает опорно-поворотные устройства (ОПУ) для телескопов. Какие перспективы развития у данного направления работы?

– Мы их продолжаем изготавливать как для Министерства обороны, так и Госкорпорации «Роскосмос». Качество продукции очень высокое. В прошлом году мы заключили два контракта на изготовление четырех ОПУ – два в 2022 году, два – в 2023 году. Совсем скоро наши специалисты уезжают в ЮАР на монтаж двух ранее созданных нами изделий.

– Сегодня есть ли выход на зарубежный рынок, и каковы планы руководства предприятия по его освоению?

– Плита реализуется как на внутреннем, так и на международном рынках через дилерскую сеть – в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, а в прошлом году поставки начались и в Узбекистан.

В отношении профиля можно сказать, что в 2022 году мы будем развивать бизнес-связи с Белоруссией в рамках союзного государства, а также со странами Европы. Уже прошла поставка продукции, конечными потребителями которой являются заказчики из Чехии (в планах – поставка продукции конечным потребителям в Германии).

– С момента внедрения «бережливого производства» предприятие кардинально изменилось в лучшую сторону. Расскажите о дальнейших планах работы в этом направлении.

– В рамках участия предприятия в Национальном проекте уже прошло пять проектов на нашем предприятии. Первый мы делали совместно с экспертами ФЦК, а затем создали собственный проектный офис. Это было необходимо, потому что каждый должен заниматься своей работой. Благодаря работе проектного офиса, мы видим, что надо менять на предприятии. Сегодня у нас готов план организационно-процессной трансформации гражданской продукции, по которому мы в течение двух лет будем работать в четырех направлениях: персонал, оборудование, материалы и планирование.

– АО «Златмаш» очень серьезно подходит к подготовке кадров, сотрудничает с профильными вузами и колледжами, организует практику студентов на производстве, как говорится, «затачивает» молодых специалистов на работу в определенной сфере. По вашему мнению, так ли необходима специальная подготовка будущих сотрудников машиностроителей?

– Конкуренция на рынке увеличивается, и кадровый голод ощущается все сильнее. Поэтому нам необходимо принимать на работу сотрудников, подготовленных к тем условиям, в которых они будут работать. Предприятие стареет, как и вся отрасль в целом. И в целях привлечения, закрепления молодых работников на предприятии мы постоянно проводим работу, направленную на развитие и повышение уровня профессиональных компетенций (оценка уровня развития управленческих компетенций по технологии ассессмент-центра, подготовка и развитие кадрового резерва на руководящие должности), а также их материальное стимулирование. Отмечу также, что коллективный договор выполняется полностью, и это является одним из приоритетных направлений в нашей работе. Возвращаясь к теме ассессмент-центра, необходимо провести его для руководящего состава всего гражданского направления предприятия. Считаю, что нам необходимо менять подходы к обучению персонала. Если человек хочет обучаться, то он будет это делать, если не хочет, то найдет тысячи причин, чтобы не сделать шаг навстречу изменениям.

– Златмаш – единственное предприятие в городе, в структуре которого находятся социальные объекты. Почему для предприятия это так важно?

– Это показывает отношение предприятия к своим сотрудникам, жителям и гостям города. Во Дворце Победы и в физкультурно-оздоровительном центре АО «Златмаш» работают талантливые и профессиональные тренеры и педагоги, которые всегда рады видеть своих воспитанников. Если честно, то я не могу объективно оценивать ДК «Победа», поскольку моя семья крепко связана с ним. Моя дочь сначала занималась в цирковой студии «Радуга», а затем в ансамбле народного танца «Аюшка», а супруга танцует в хобби-классе ансамбля бального танца «Градива». Отказаться от репетиции для нее – это отдельная история! И я с большим удовольствием хожу на концерты. Для себя большое внимание уделяю спорту – лыжам, горным лыжам и очень рад, что заводчане также выступают за здоровый образ жизни. Не зря же на предприятии создана система компенсаций стоимости за посещение социальных объектов предприятия.

– Быть руководителем – наука, не иначе. Что вам помогает профессионально расти, постоянно двигаться дальше?

– Нужно всегда учиться чему-то новому, быть в тренде, слышать и слушать людей, которые тебя окружают, и быть с ними честным.

– И в заключение, расскажите о планах предприятия?

–Работы в 2022 году будет много, правильнее сказать – очень много, и мы должны ее выполнить. Но для этого надо меняться. Как сказал известный американский ученый-экономист Эдвард Деминг: «Вы можете не изменяться. Выживание не является обязанностью». Если нет развития, то будет стагнация и ничего хорошего не выйдет. Главное, чтобы люди любили свой завод!

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