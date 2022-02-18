Факт нападения собаки на четырехлетнего ребенка в Магнитогорске проверит Следственный комитет

От раны ребенка спасли варежки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один случай нападения бездомной собаки на ребенка произошел в Магнитогорске. Об этом мама четырехлетнего малыша написала в социальной сети.

— Уважаемая администрация, примите меры по бездомным собакам, — обратилась к властям женщина. — В районе домов 33-35 по улице Чайковского бегает стая собак. Одна из них кинулась на моего четырехлетнего ребенка. Прикусила за руку. Спасли ребенка от укуса варежки.

Мама уточнила, что в момент нападения она была в месте с ребенком, забирала его из детского сада. Теперь факт нападения проверит Следственный комитет по Челябинской области.

— Доследственная проверка установит достоверность информации, все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям органов местного самоуправление, которые должны были отловить безнадзорных животных, — говорится в сообщении ведомства.

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