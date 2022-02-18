Челябинская область готова принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик

Готовится список мест для размещения беженцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинская область начала готовиться к принятию беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Поручение организовать работу дал губернатор Алексей Текслер. Уведомление отправлено в МЧС России, — говорится в сообщении.

К наплыву беженцев в Челябинской области будут готовиться учреждения социальной защиты, санатории, дома отдыха и интернаты. Список мест для размещения в настоящий момент уточняет правительство вместе с региональным МЧС.

Сегодня глава ДНР Денис Пишулин объявил массовую эвакуацию жителей. По его словам, Донецк ежедневно фиксирует наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения. Сейчас население эвакуируют в Ростовскую область.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru