В сборной Челябинской области по боксу назначили нового старшего тренера, он собирается искать будущих чемпионов в закрытых городах

Фаригат Касымов. Фото: ФКР

Старшим тренером сборной Челябинской области по боксу стал Фаригат Касымов. Об этом сообщили в региональной Федерации бокса. К работе в новом статусе тренер приступил 18 февраля.

Фаригат Касымов признался корреспонденту КП-Челябинск, что ощущает в новой роли большую ответственность.

— Челябинская область — один из ведущих регионов в боксе. Чтобы традиции продолжались, нужно приложить много усилий. Традиции заложены до меня Владимиром Рощенко, Александром Орловым, Радиком Сайфуллиным, Виктором Барановым и другими тренерами, которые воспитали плеяду выдающихся спортсменов. Опираться буду как на них, так и на молодых амбициозных тренеров, — рассказал Фаригат Касымов.

В ближайшее время новый старший тренер собирается ближе познакомиться с ситуацией в районах Челябинской области. Он уверен, что именно из небольших городов приходят будущие чемпионы.

— Буду встречаться с тренерами на местах. В горнозаводской зоне, в «закрытках». Хочу услышать о проблемах, заручиться поддержкой федерации и минспорта, — поделился планами Фаригат Касымов.

Главными целями старший тренер назвал попадание челябинских спортсменов в национальную сборную и участие в крупных российских и международных соревнованиях, в особенности — в будущих Олимпийских играх. По словам Фаригата Касымова, без желания бороться за победу на самых значимых турнирах не стоит браться за тренерскую работу.

— Быть статистом я не хочу, — подчеркнул тренер.

Добавим, Фаригату Касымову 49 лет, он заслуженный тренер России. Ранее возглавлял молодежную сборную Челябинской области по боксу. Был также главным тренером сборной России по кикбоксингу.

Во время работы в национальной сборной Фаригат Касымов стал участником скандала и фигурантом уголовного дела. Тренера обвинили в хищении 1 млн бюджетных рублей, предназначенных для организации спортивных мероприятий. По версии следствия, Фаригат Касымов, возглавляя спортшколу «Буревестник», сдавал фиктивные отчеты о расходовании средств на проживание и питание воспитанников. Во время расследования тренер заплатил залог и находился под домашним арестом. До суда уголовное дело не дошло. Его прекратили в марте 2020 года из-за истечения срока давности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru