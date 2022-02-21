Суд отменил приговор по делу об обманутых дольщиках «Чурилово Lake City» в Челябинске

Защита настаивала: доводы суда противоречат приведенным доказательствам Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В понедельник, 21 февраля, Челябинский облсуд рассмотрел апелляцию по делу руководителей «Речелстроя», обманувших покупателей квартир «Чурилово Lake City».

Напомним, 27 июля Центральный районный суд отправил в колонию-поселение учредителя компании Андрея Пязока на два года, а гендиректора организации Сергея Вегельмана — на 1,5 года. Вот как отреагировали дольщики на вердикт суда.

Как передает из зала суда корреспондент «Комсомольской правды-Челябинск» адвокат указал, что доводы суда противоречат приведенным доказательствам. Так, по мнению защиты, суд завысил размер ущерба, причиненный компанией Пязока и Вегельмана. Так, некоторые дольщики, указанные в качестве пострадавших, квартиры получили.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— На 2016-2017 году объемы продаж «Речелстроя» упали практически в 8 раз. Для преодоления последствий кризиса был найден инвестор, но из-за судебных действий от инвестиций он отказался, — заявил в суде Андрей Пязок.

По словам Андрея Пязока сроки были сорваны из-за начавшегося в 2016-2017 кризиса и банкротства ООО «Гринфлайт».

По словам бизнесмена, даже находясь под стражей, он приложил усилия, чтобы продолжить строительство. Банкротство компании помогло завершить часть домов. По слова подсудимого на текущий момент все обязательства перед дольщиками завершены.

В своем последнем слове Андрей Пязок попросил уменьшить объем наказания.

— Суд постановил приговор центрального районного суда Челябинска отменить, материалы возвратить прокурору для устранения препятствий рассмотрения дела, — передает наш журналист.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

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