Исследование МТС: какие подарки ждать курганцам к 23 февраля

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МТС изучила траты жителей Курганской области в преддверии Дня защитника Отечества и выяснила, какие подарки стоит ожидать представителям сильного пола на грядущее 23 февраля. Анализ обезличенных данных клиентов МТС Банка за февраль 2021 и 2022 годов показал, что самые популярные подарки на День защитника Отечества – видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары, а местом проведения этого праздничного дня станут рестораны, бары и кинотеатры Кургана.

Накануне 23 февраля, который считается праздником всех мужчин, традиционно в Курганской области повышается спрос на товары и услуги, которые выступают в качестве подарков. Аналитики МТС выяснили, что значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах видеоигр – 51%. Интерес к геймингу растет каждый год, а из-за пандемии он составил конкуренцию многим видам досуга. Далее с отрывом по приросту следуют лотерейные билеты – 36%. Замыкают первую тройку по росту транзакций спорттовары 33%.На предпраздничной неделе аналитики также отметили значительный рост количества покупок косметических товаров в Курганской области – 30%, электронику – 28%, сувениры – 27%, игрушки – 25%, смартфоны и аксессуары – 23%, книги – 21% и одежда – 19%.

Многие мужчины не хотят проводить 23 февраля в одиночестве, о чем свидетельствует рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником на 47% по сравнению со средним значением месяца.

Из развлечений наибольшей популярностью пользуются походы в рестораны и бары, в этих заведениях количество транзакций вырастает на 22% и 20% соответственно. Примерно такой же наплыв посетителей наблюдается в кинотеатрах и театрах – на 21% и 16%.

Часть жителей Кургана предпочитает домашние вечеринки, о чем говорит рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах на 21%, а также в супермаркетах на 19%.

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