Пострадавшую в смертельном ДТП девочку перевезли вертолетом из Озерска в Челябинск

Водитель Opel не справился с управлением и сбил двух девочек. Фото: прокуратура Челябинской области.

Медики перевезли вертолетом из Озерска в Челябинск пострадавшую в смертельном ДТП 16-летнюю девочку. Сейчас она находится в ЧОКДБ. Информацию об этом в понедельник, 21 февраля, подтвердили в пресс-службе медучреждения и в региональном Минздраве.

— Буквально вчера доставили пациентку санавиацией в Челябинск. Она находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, — прокомментировал пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок.

Авария произошла 19 февраля в поселке Метлино, который входит в состав Озерска. Возле дома №16 по улице Береговой 54-летний водитель Opel Astra пытался совершить обгон, но не справился с управлением и вылетел на обочину, сбив двух девочек-сестер 14 и 16 лет. Младшая погибла на месте ДТП, а старшая получила травмы.

В ходе медосвидетельствования выяснилось, что водитель Opel Astra был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас мужчина находится в СИЗО.

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