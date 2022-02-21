В Челябинской области рыбак спас провалившегося под лед сотрудника мэрии

Дмитрий Дудин пилил майну на пруду, когда сотрудник мэрии провалился под лед. Фото: соцсети, газета «Кыштымский рабочий»

В Челябинской области рыбак-любитель Дмитрий Дудин спас жизнь сотруднику администрации Кыштыма, который провалился под лед. Все произошло сегодня днем на городском пруду.

— Мы пилили майну (делали прорубь для рыбалки. — прим.ред), потом пришел человек из администрации. Он начал обтягивать лентой безопасности нашу майну. Я ему сказал ходить осторожно, так как лед тонкий. Он меня не послушался, а потом оступился и ушел под лед. Пришлось вытаскивать его, — рассказал Дмитрий Дудин корреспонденту КП-Челябинск.

После спасения чиновник пришел в шок и убежал, так и не выразив слова благодарности. Вечером Дмитрию позвонили из администрации Кыштыма. Это был тот самый мужчина, который ранее провалился под лед. Он поблагодарил рыбака за помощь.

Сам Дмитрий признается, что после произошедшего даже не ожидает какой-либо награды. «Главное, что человеку жизнь спас», — кратко отметил он.

Дмитрий Дудин. Фото: соцсети

Дмитрий Дудин работает государственным инспектором маломерных судов ГИМС. В свободное время он увлекается рыбалкой и занимается общественной деятельностью, связанной с экологией.

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