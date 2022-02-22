Разговор с губернатором: Алексей Текслер провел прием южноуральцев

Строительство детских садов - одна из приоритетных тем для главы региона. Фото: gubernator74.ru

Челябинка Екатерина Пархоменко вместе с мужем воспитывают двоих детей и скоро станут родителями третьего малыша. Многодетные родители живут в новостройках микрорайона «Парковый», где очень много молодых семей, а объектов социальной инфраструктуры не хватает. Группы в действующих детских садах переполнены.

О том, когда в «Парковом» построят детский сад, многодетная мама спросила у губернатора Алексея Текслера. Глава региона в режиме ВКС провел прием граждан.

— К сожалению, проблема существует. Когда строилось жилье, планы такие были, но они не были своевременно реализованы. Решение строить детский сад в 55-м микрорайоне уже принято. Вообще, 14 детских садов в этом году в целом в регионе построим и сдадим

Сейчас на ул. Шмакова в микрорайоне «Парковый» ведется устройство фундамента будущего детского садика. Планируется возвести трехэтажное здание.

ЗВУКИ МУЗЫКИ

Жительница Магнитогорска Татьяна Соломатова задал Алексею Текслеру вопрос о ремонте детской школы искусств № 2 по ул. Московской, 21. Капитального ремонта здания не было очень давно. Школа чрезвычайно востребована у горожан. У Татьяны в ДШИ учится дочка.

Губернатор сообщил, что капитальный ремонт здания детской школы искусств № 2 в Магнитогорске запланирован на нынешний год: школа вошла в региональную программу капремонтов учреждений культуры. Губернатор поставил задачу: 1 сентября дети должны пойти в отремонтированное здание.

— Мы ведем активную работу по приведению в надлежащее состояние объектов культуры в регионе, и, собственно, основная задача — это как раз дворцы культуры и детские школы искусств. В этом году в целом по региону в программе ремонта стоят 14 дворцов культуры и 10 школ искусств. Такие рекордные задачи мы перед собой поставим, дополнительные ресурсы на это выделили, в том числе на детскую школу искусств в Магнитогорске, — сказал Алексей Текслер.

Осенью 2021 года на платформе «Активный житель74» было организовано голосование и магнитогорцам предложили выбрать учреждения культуры, нуждающиеся в ремонте. Около 25% проголосовавших указали ДШИ № 2.

ДОРОГА ДО ШКОЛЫ

Село Александровка Еткульского района — около 500 жителей. На учебу дети каждый день ездят за 10 км в соседний поселок Белоносово. Дорога между поселками в плохом состоянии. Воспитатель детского сада из Александровки Наталья Лебедева попросила губернатора отремонтировать дорогу.

Алексей Текслер сообщил, что решение о капремонте автодороги принято.

— Вы жителям Александровки передайте: работы сейчас активно начнутся. Вопрос очень долгожданный, и я об этом знаю. Контракт заключен, все работы должны быть выполнены своевременно. Порядка половины этой дороги будет выполнено в 2022 году, и завершение работ — в следующем году. Причем задел был сделан в 2021 году, — подчеркнул губернатор.

КОМФОРТНЫЙ ПАРК КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

Житель Трехгорного Евгений Хохлов на приеме поднял вопрос благоустройства городского парка культуры и отдыха. Парк, открывшийся в 1960 году, — любимое место отдыха горожан, однако нуждается в обновлении.

Губернатор согласился: вопрос важный для многих городов нашей области.

— К сожалению, какое-то время назад внимания благоустройству уделяли меньше; видимо, были более насущные проблемы. Когда мы говорим об успешном муниципалитете, где хотелось бы жить, работать, без мест отдыха, без того, чтобы можно было выйти с семьей прогуляться, как-то с пользой провести время, без этого говорить о современном развивающемся городе невозможно.

В рамках федеральной программы, национального проекта «Жилье» и госпрограммы Челябинской области будут выделены дополнительные средства на обустройство современных общественных пространств.

— Средства выделены, парк будет приведен в надлежащее состояние, будет проведена работа по его благоустройству, — сказал Алексей Текслер.

Уже осенью жители Трехгорного смогут прогуляться по обновленному парку.

ЦИФРА

14 детских садов построят и сдадут в Челябинской области в 2022 году.

По поручению губернатора регион решает программу нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Так, в 2021 году было введено в эксплуатацию 11 новых детсадов — в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Верхнеуральске и селе Кунашак.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru