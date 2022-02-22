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Экономика22 февраля 2022 9:31

Челябинцы в панике: что делать со сбережениями и стоит ли покупать валюту?

Финансовый журналист «Комсомольской правды-Челябинск» Алена Мызгина – о поведении людей в период скачка курсов валют
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
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Рубль упал до 80,07 за доллар.

Рубль упал до 80,07 за доллар.

Интересные вопросы посыпались сегодня ночью после признания России независимыми самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Главный из которых — покупать или нет сейчас доллары на все сбережения? Ведь рубль уже начал слабеть, санкции введут и все — сбережения обесценятся, а тут, ну вдруг, еще заработать на курсе получится. Сейчас уже не получится. Даже я, не будучи экономистом, могу сказать — поддаваться панике и судорожно забирать деньги с рублевых вкладов, не будучи опытным инвестором, так себе идея.

Вчера на торгах рубль упал до 80,07 за доллар и до 90,74 за евро по данным Мосбиржи на 22:20 мск. Но уже сегодня с утра он начал укрепляться. Сейчас на рынке полная нестабильность: угроза военных действий, ожидание и введение санкций. В такой период курс валюты скачет туда-сюда. Есть даже вероятность, что будет и 100 рублей за доллар, но это все, скорее всего, продлится недолго. У Банка России, наконец, есть инструменты, чтобы рубль поддержать: и накопленные золотовалютные резервы, и приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила, и — в крайнем случае повышение ключевой ставки, как в 2014 году.

Если сейчас бежать обменивать рубли на доллары, то потом можно оказаться в минусе. У непрофессиональных инвесторов рисков еще больше. Вообще что за странная привычка что-то скупать, когда оно начинает дорожать?! Профигроки рынка делают колоссальную работу, анализируя ситуацию, продумывают разные стратегии. Зачем лезть туда, в чем ты не разбираешься? Разговоры на финрынке о возможных решениях на Донбассе велись еще на той неделе, вот тогда некоторые инвесторы скорректировали свое поведение, а ряд игроков еще раньше. Коллеги делятся историями, когда в декабре (!) челябинец на несколько миллионов купил валюты и сейчас в плюсе. Но куда сейчас лезть обычным горожанам, у которых нет миллионных накоплений и готовности часть денег «проиграть» на рынке? Конечно, можно «попробовать» и вложить некоторую сумму в валюту, чтобы посмотреть что будет: с небольшими суммами сделать это можно через банк или обменник (выйдет дороже, но подойдет, если вам нужны наличные в отпуск, например), а вот покупки через биржу — только через брокера. А еще в периоды скачков банки обычно чуть завышают курс. Посмотрите, какой курс предлагает сегодня Сбер.

Фото: скрин из ЛК Сбербанк

Фото: скрин из ЛК Сбербанк

Вообще, на такие и любые другие случаи стоит разделять сбережения. Пусть это уже и набило оскомину — но разбейте накопления по разным «корзинам»: в рубли, доллары и евро. И тогда, если одна валюта провалится, другая — чуть подрастет. Проконсультируйтесь со специалистами, почитайте опытных инвесторов. А лучше — успокойтесь и не паникуйте.

Вот что пишет нам читатель КП-Челябинск Алина:

— Еще свежи в памяти события 2014 года, когда валюта подорожала в два раза. Помню вечер, когда евро перевалил за сотню. События, которые происходят сейчас, «предсказывали» еще месяц назад в различных пабликах, посвященных политике. Я до последнего верила, что все обойдется, но получив зарплату, все-таки решила обменять большую часть суммы в евро. Тем более что весной собираюсь в Европу, и все равно придется менять деньги. 12 февраля поменяла по 87 с копейками, сейчас в том же банке уже за 90. Не сказать, что много «заработала», но зато совесть успокоила. Все-таки чтобы на разнице курсов получить какой-то профит, надо большие суммы менять, я поменяла около 30 тыс. рублей. В ближайшие выходные намерена купить все, что давно планировала, пока цены не выросли. Например, зимние ботинки мужу, себе очки новые заказать для зрения.

Как считаете, насколько грамотно поступила Алина? И что намерены делать в текущей ситуации вы? Пишите в комментариях.

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