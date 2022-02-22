Руководители промышленных предприятий Челябинской области назвали ключевые барьеры роста производительности

Потенциал роста производительности и эффективности своих компаний в течение ближайших трех лет большинство собственников и руководителей промышленных предприятий Южного Урала оценивают в 10–30%. Вдвое меньше управленцев рассчитывают на рост в 50 и более процентов. Самые распространённые барьеры повышения производительности и внедрения новых технологий в производство, а также пути их преодоления они обсудили с представителями органов власти и институтов развития на совместном бизнес-завтраке в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина, генеральный директор KUKA Robotics в России, официального партнера Центра повышения производительности, Дмитрий Капишников, а также топ-менеджеры 23 компаний региона. Многие из них, в том числе, автозавод «Урал», НТЦ «Приводная техника», Челябинский компрессорный завод, компании «СпецАгрегат», «Уравтоприцеп», «КПД», «АЛСО», «Интерпак», «ЗлатМаш» и другие, уже являются участниками нацпроекта. Модератором встречи выступил Сергей Казаков, директор регионального Фонда развития промышленности, оператора нацпроекта в Челябинской области.

Открывая встречу, Егор Ковальчук отметил, что сегодня руководители многих предприятий-участников нацпроекта видят впечатляющий эффект от оптимизации своих бизнес-процессов и производств.

«В зависимости от отрасли и конкретного участка в среднем мы наблюдаем рост производительности на 70-75%, а на отдельных предприятиях даже на 120-130%. За этими цифрами стоит увеличение объёмов выпуска продукции, снижение её себестоимости и других затрат и, что не менее важно, такие социальные эффекты, как повышение удовлетворённости работников, улучшение условий их труда и рост зарплат. Всё это позволяет закрепить ведущих специалистов на рабочих местах, избежать утечки кадров. Кроме того, предприятия получают ресурсы и начинают обустраивать не только внутренние площади, но и территории своих городов. Если в 2019 г., когда область только подключилась к нацпроекту, предприятия приходилось уговаривать в него вступить, то сейчас образовалась очередь из желающих подключиться. На мой взгляд, это самый убедительный показатель уровня доверия к данной мере господдержки», – сказал вице-губернатор.

Проведённый среди участников бизнес-завтрака опрос показал, что ключевыми барьерами роста производительности своих предприятий большинство предпринимателей считают неэффективные производственные и бизнес-процессы, устаревшие мощности и нехватку средств на модернизацию, а также недостаточную квалификацию персонала.

По мнению Екатерины Гришиной, эти и другие системные проблемы особенно остро проявились в период пандемии, в связи с чем резко вырос спрос на программы обучения топ-менеджеров: «Выяснилось, что предприятия не умеют работать с продуктовым портфелем, не владеют инструментами маркетинга, не знают принципов оптимизации, у многих не выстроена работа HR-функции. Именно поэтому особое внимание в рамках нацпроекта «Производительность труда» уделяется обучению руководителей. 80 компаний Челябинской области уже «прокачали» свои управленческие команды на программе «Лидеры производительности», подготовку прошли 177 топ-менеджеров. На предприятиях региона реализуется 23 проекта по повышению эффективности, которые уже приносят заметный экономический эффект и открывают новые возможности для развития бизнеса. Например, компании НТЦ «Приводная техника» удалось расширить производство и создать более 50 новых рабочих мест».

Пример стран с развитой экономикой позволяет выявить прямую корреляцию между производительностью и уровнем роботизации производств. Поэтому Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России в партнерстве с компанией KUKA Robotics в России реализует ряд образовательных мероприятий в области цифровизации и внедрения робототехники на производстве. В частности, для участников программы «Лидеры производительности» проводятся мастер-классы и стажировки на предприятиях с высоким уровнем роботизации.

«По России средний показатель - семь роботов на 10 000 работников, в среднем по миру – 113 роботов. На плотность роботизации влияет и низкий уровень конкуренции, и тот факт, что у нас только начинают формироваться программы господдержки в этом направлении. Однако в последние два года, когда из-за пандемии многие производства оказались без людей, спрос на робототехнику среди предприятий начал заметно расти. Ключевой фактор, сдерживающий резкий рост роботизации – это низкая информированность предпринимателей, непонимание потребности своего предприятия и возможностей робототехники», - считает Дмитрий Капишников.

По его словам, ситуация на предприятиях Челябинской области в целом отражает общие проблемы российского рынка роботизации. На сегодняшний день более 10 компаний региона уже активно внедряют роботов в производство, в первую очередь, это предприятия металлургической и машиностроительной отраслей. Робототехника наиболее востребована в сварочных цехах, а также на участках загрузки и выгрузки продукции. Несмотря на то, что Челябинская область преимущественно промышленный регион, по плотности роботизации она пока значительно отстает от российских регионов-лидеров.

В ходе бизнес-завтрака руководители предприятий назвали причины, мешающие им внедрять роботов и наращивать парк робототехники на своих предприятиях. Главным сдерживающим фактором они считают сложность их внедрения в существующие процессы и нехватку компетенций, а также сложность оценки эффективности робототехники. Бюджетные ограничения не вошли в топ препятствий.

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Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:

Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».

В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 80 предприятий региона.

Программа «Лидеры производительности» – одна из системных мер национального проекта «Производительность труда», разработанная по заказу Министерства экономического развития РФ. Программа реализуется Центром повышения производительности ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны – РАНХиГС и Сколково, а также при участии ведущей корпорации по производству промышленных роботов KUKA Robotics в России и Ассоциации европейского бизнеса. В настоящее время в программе «Лидеры производительности» участвуют представители более 1100 предприятий из 71 региона России, обучено более 6700 руководителей. Всего до конца 2024 года обучение смогут пройти 10 000 управленцев по всей стране.