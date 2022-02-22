«Нажрался и пришел с ружьем»: убийцей сотрудницы РЖД в Челябинской области оказался ее муж-депутат

Фото: Соцсети

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 34-летней сотрудницы железной дороги Екатерины Швец. Им оказался ее 32-летний муж Николай Швец, депутат, зампредседателя совета депутатов Полтавского сельского поселения.

— Вечером 21 февраля 2022 года подозреваемый пришел в здание производственного участка погрузочно-разгрузочного пункта железнодорожной станции Карталы, где на почве личных неприязненных отношений, с использованием гладкоствольного ружья 12-го калибра, совершил убийство своей 34-летней супруги, — сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В своих соцсетях мужчина гордо позирует с оружием и техникой для охоты. Фото: Соцсети

Женщина умерла на месте. На звуки выстрелов прибежал 48-летний железнодорожник и попытался остановить нападавшего, но тоже получил пулю. Пострадавшего увезли на скорой.

Николая Швеца задержали в течение трех часов. Мужчина успел ранить себя в живот. Сейчас он находится под усиленной охраной в больнице.

О супругах известно, что между ними шел долгий бракоразводный процесс — заявление подали еще 8 сентября прошлого года. Делили квартиру, машины, кредиты и дальше диваны, матрас, микроволновку, холодильник, стеллаж и прочее. Женщина оказалась не согласна в решением Карталинского суда и подала апелляцию. Заседание в областном суде было назначено на 15 марта.

Как сообщила КП-Челябинск одноклассница Екатерины Татьяна Коногорова, Николай и Екатерина жили порознь уже около года. Причина этому, по словам женщины, рукоприкладство мужчины.

— Он бил ее сильно. Думаю, любой бы это терпеть не стал. Вот и она не стала. Ушла от него год назад. А тут он, говорят, нажрался и пришел с ружьем. Дети у них остались маленькие — 12 лет, 6 и 4 года, — рассказла Татьяна.

Уполномоченный по права ребенка Евгения Майорова прокомментировала, что сейчас собирается информация о детях. Более подробный комментарий обещала дать позже.

Коллеги отзываются о Николае Швеце хорошо.

— Да нормальный человек, нормальная семья была. Я раньше его знал очень хорошо, родителей знал. А как они с женой жили, я не в курсе. Алкоголем вроде как не увлекался, — прокомментировал КП-Челябинск глава Полтавского сельского поселения Николай Варенников.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела об убийстве и покушение на убийство двух и более лиц (ч.1 ст.105, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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