Особняк Рябинина в центре Челябинска откроют для горожан, там будут выставки и концерты

Несколько лет назад фасад особняка отремонтировали волонтеры Фото: Андрей АБРАМОВ

Исторический дом-особняк Рябинина в центре Челябинска совсем скоро заживет новой жизнью. О планах в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказал организатор проекта «Разделяй-ка» Дмитрий Закарлюкин. Экоактивисты арендовали особняк, который раньше был закрыт от людей, на пересечении улиц Калинина и Братьев Кашириных. Теперь из него сделают общественное пространство с выставками, а в красивейшем саду рядом с ним поставят лавочки и откроют вход всем горожанам.

По словам Дмитрия Закарлюкина, владельцы особняка хотели продать его и построить там какую-то шашлычку. Их удалось отговорить, поэтому дом не только сохранит свою уникальность, но и станет доступным для челябинцев.

— Мы открываем этот особняк и делаем его достоянием города и общественности. Мы сделаем так, чтобы можно было прийти, посмотреть и провести время в этом прекрасном саду во дворе. Это оазис в центре города. Там небольшой садик, полный зелени, и это так непривычно для современного Челябинска. Мы поставим лавочки, чтобы летом было где посидеть, попить кофе. Там будет небольшая кофейня, — рассказал Дмитрий Закрлюкин.

К сожалению, внутри особняк выглядит совсем не исторически — со старых времен остался разве что камин, а сам ремонт сделан в духе начала нулевых. Дом будут восстанавливать, и уже не за горами его открытие. 28 февраля в особняке пройдет вечер романсов конца XIX века. Такой концерт готовят ребята из оперного театра.

— Нам повезло, и даже нашелся спонсор, который купил фортепиано XIX века. Будет вечер романсов при свечах. Больше таких мест и такой атмосферы нет нигде в городе, — добавил Закарлюкин.

Из особняка Рябинина активисты хотят сделать самый настоящий бренд Челябинска. Внутри появится буфет с рябиновыми вареньями и настойками, будут продаваться рябиновые бусы. Поэтому сейчас идет поиск мастеров, которые помогут все это осуществить. Закарлюкин считает, что проект окупит сам себя за счет мероприятий, выставок, того же буфета, и покажет, что нужно давать вторую жизнь историческим зданиям в Челябинске и открывать их для жителей города.

Дом купца Рябинина построен до 1885 года, точная дата неизвестна. С 2010 года объект культурного наследия попал в частные руки, а в 2019 году фасад здания реконструировали волонтеры движения ТомСойерФест.

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