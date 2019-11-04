Исторический особняк в сердце Челябинска реанимировали за народные деньги

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-04T08:45:52+03:00

Если владельцы согласятся, в его дворе появится общественное пространство

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Когда подходишь к особняку на Каслинской, 137 со стороны Братьев Кашириных, бросается в глаза необычная веранда. Однако больше половины стекол отсутствуют.

— Хотели закончить вчера, а у нас украли нейлер — инструмент, которым монтировали остекление, — с грустной улыбкой рассказывают волонтеры проекта «Том Сойер Фест».

Остекление пока не успели закончить.Фото: Андрей АБРАМОВ

С июня активисты взялись за реконструкцию особняка Рябинина. До начала работ дом не был заметен: в плотные тиски его взяли серый забор, вечный недострой метро и ряды Зеленого рынка. В окружении убожества поблекла красота русского терема. Но сейчас он снова сияет.

— Наличники покрыли такой краской, что при ночном освещении они сияют перламутром. А в дневное время похожи на мороженки. Веранда — новодел. Раньше были каменные ступени, которые теперь закрыты деревом, — рассказала одна из организаторов «Том Сойер Феста» в Челябинске Белла Югова.

Волонтеры рассказали, что фасад пришлось покрывать серьезным слоем грунтовки — кругом агрессивная среда. Метр в сторону — и возле памятника жужжит настоящая магистраль.

— До дорожной революции здесь росли деревья, они защищали фасад. Предложите петицию за возвращение нормального тротуара — мы поддержим! — говорят участники фестиваля.

Большинство элементов — это новодел. Однако строго в соответствии с историческим видом.Фото: Андрей АБРАМОВ

В планах сделать из двора усадьбы общественное пространство — место отдыха и притяжения.

— Мы предложили концепцию. Сейчас ведем переговоры с собственником, — отметила Белла Югова.

Участники полушутя говорят, что реконструкции «хватит лет на десять».

— За это время сделаем еще десять домов, а потом вернемся к этому.

Даже водостоки выглядят уникально.Фото: Андрей АБРАМОВ

По мнению краеведа Юрия Латышева, волонтерские организации одни не могут справиться с задачей сохранения культурного наследия. Это хорошая подмога, но реконструкцией и надзором должны заниматься чиновники.

— С камнем или кирпичом работать должны более опытные реставраторы, а с деревом могут справиться и энтузиасты. Как и в любом начинании — сначала был ажиотаж, на помощь приходят десятки. Потом остаются более стойкие. Последние годы это было убогое заброшенное место. У меня вопросы к Госкомитету охраны объектов культурного наследия. Почему так лояльно относились? А ведь без конца должны были требовать от собственников ремонтировать объект, — считает эксперт.

Днем покрытие напоминает сливочное мороженое, а вечером светится перламутром.Фото: Андрей АБРАМОВ

Краевед не видит проблемы в том, чтобы продавать подобные объекты бизнесу. Другое дело, что делают это всегда с обременением — обязательством, что новый владелец будет поддерживать исторический облик и заботиться об архитектурном памятнике. На деле же это соблюдается редко.

— Даже этот дом реконструируют энтузиасты на пожертвования. А ведь здесь среди трех офисов есть компания, которая занимается реставрацией, — рассказал Латышев КП-Челябинск.

Особняк Рябинина перешел в частные руки в 2010 году. Был продан с аукциона по всем правилам. Однако тогда много говорили, что землю в центре города отдали ниже реальной стоимости.

Полностью закончить реконструкцию особняка в этом году не удалось. Волонтеры продолжат в мае.

Цокольный этаж пока реконструировать не успели. Закончат в мае.Фото: Андрей АБРАМОВ

Следить за началом работ можно в их группе во «ВКонтакте».

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