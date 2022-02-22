В Челябинской области третьеклассники избили сверстницу и оставили ее лежать в снегу

По словам матери пострадавшей, ее дочь пролежала восемь минут в снегу без сознания. Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Копейске Челябинской области двое третьеклассников избили рядом со школой свою сверстницу. После этого они оставили лежать девочку в снегу. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мать пострадавшей девочки Анастасия Гарифьянова намерена добиться справедливости. Она написала заявление в полицию на нападавших и остерегается, что руководство школы может замять инцидент.

— В поселке Кадровик у школы №43 была избита одноклассниками моя дочь. Она восемь минут лежала без сознания в снегу, пока одна из учительниц не растормошила ее и отправила домой, не вызвав скорую, — поделилась подробностями инцидента Анастасия в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

По словам Анастасии, родители мальчиков написали на ее дочь встречное заявление. Они утверждают, что девочка якобы сама била одноклассников.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что происшествие зарегистрировано. Все участники конфликта уже были установлены.

— Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе и в отношении родителей, — прокомментировали корреспонденту КП-Челябинск в ведомстве.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Ситуация стоит на контроле главы СУ СКР по Челябинской области Петра Решентинкова.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что готова помочь матери пострадавшего ребенка в случае, если она к ней обратится. Омбудсмен также рассказала из-за чего произошел конфликт между детьми.

— Как нам передали из управления образования, девочка показала одному из мальчиков неприличный жест. Они подбежали к ней, а потом школьница упала в снег. Никакие восемь минут девочка там не лежала, потому что пришла педагог и отряхнула ее от снега. Все это они готовы подтвердить с помощью записей с камер, — рассказала Евгения Майорова.

Мы связались по телефону со школой с просьбой прокомментировать инцидент, однако нам сообщили, что директор сейчас занят и не может говорить.

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