В Челябинске силовики пришли в офис уполномоченного по правам ребенка

Фото: Уполномоченный по правам ребенка / vk.com
В Челябинске силовики приходили в офис уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой. Кроме того, по некоторым данным, они посетили кабинеты уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Сообщается, что обыски могут быть связаны с руководителем аппарата Татьяной Осиповой.
— Да, мне передали, что приходили в мой офис. Но меня в этот момент там не было, поэтому подробностей я не знаю. Мы юридического отношения к деньгами не имеет и на расходы мы никак не влияем, — рассказала КП-Челябинск Евгения Майорова.
В офисах Юлии Сударенко, Александра Гончарова и Татьяны Осиповой на звонки не отвечают. У представителя следственного комитета о возможных обысках информации нет. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области от комментариев воздержались.
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