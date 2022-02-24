Поезда с беженцами из Донбасса минуют Челябинскую область

В основном беженцы прибывают в санатории Подмосковья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезда из ДНР и ЛНР с беженцами не поехали в Челябинскую область. Последние составы ушли в Центральную Россию. Об этом «КП-Челябинск» рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

— Данные по формированию составов появляются каждый вечер, — отметила Ирина Гехт в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 ФМ в Челябинске). — На вчерашний вечер составы ушли только в центральную Россию. Это Рязань, Нижний Новгород. В сторону Урала ни один поезд не отправился. Тем не менее, мы готовы принять 1300 человек. Подготовлены 20 пунктов. Это как государственные, так и частные учреждения, это заводские профилактории в Копейске и Челябинске, частные гостиницы, которые предложили свои услуги.

Также Ирина Гехт отметила, что дежурить в пунктах для беженцев будут сотрудники миграционной службы, представители Сбербанка для открытия счетов, куда поступит помощь.

— На счета будет перечислена материальная помощь 10 тысяч рублей, о которой говорил президент, — сообщила вице-губернатор. — Выплачивает эту помощь Ростовская область, мы составляем реестр и отправляем им, затем на счета граждан приходят деньги.

По прибытию беженцы должны будут сдать пцр-тест на коронавирус, карантин для них не предусмотрен. За каждым пунктом размещения закреплена поликлиника, в которой они смогут получить медпомощь. Меры поддержки рассчитаны на 6 месяцев.

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