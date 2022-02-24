Челябинские депутаты, признавшие независимость ДНР и ЛНР, попали под санкции Евросоюза

Санкции ввели против 351 депутата Госдумы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евросоюз ввел санкции против депутатов Челябинской области, которые голосовали за обращение к Владимиру Путину с просьбой признать ЛНР и ДНР. Об ограничениях в «Твиттере» рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене, — подытожил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Изначально в Госдуму был внесен проект КПРФ об обращении к Путину о признании ДНР и ЛНР. Затем Единая Россия внесла к нему небольшую поправку. И получилось два проекта. За проект КПРФ проголосовал 351 депутат, за проект ЕР 310 депутатов. Однако санкции Евросоюза были введены только против депутатов, проголосовавших за первый проект.

Среди них семь депутатов из Челябинской области: Станислав Наумов из партии ЛДПР, Валерий Гартунг и Яна Лантратова (оба — «Справедливая Россия»), и представители «Единой России» Олег Колесников, Владимир Бурматов, Виталий Бахметьев и Олег Голиков.

КП-Челябинск поинтересовалась у депутатов, как они отреагировали на ограничения со стороны Европы. Как оказалось, особых сожалений никто не испытал.

— У меня есть понимание, зачем это решение принималось, и я готова за него ответить, — рассказала Яна Лантратова. — Сейчас важно то, что я обещала помочь детям из Чебаркуля, которые находятся в санатории «Каменный цветок», чтобы они легче переносили реабилитацию. Обещала помочь пожилым людям, которым неправильно посчитали пенсию. Обещала помочь многим, и я свои обещания выполню. Поэтому у меня нет времени проводить шоппинг в Милане, отдыхать в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене.

— Узнал о включении в санкционный список. Улыбнулся. Все правильно мы решили. Продолжим, — кратко написал у себя в телеграм-канале депутат Станислав Наумов.

При этом возникла путаница с депутатом Дмитрием Вяткиным. Он голосовал только за второй проект. Потому он не попал под санкции.

— Некоторые интернет-издания написали, что я не голосовал за признание ДНР и ЛНР. Это ложь. Но вместо реальных данных читателям впаривают то, что я не голосовал за вариант КПРФ обращения к президенту о признании республик Донбасса 15 февраля. Я голосовал за вариант Водолацкого и Турова (оба — единороссы. — Прим. ред.). И что? — написал Вяткин на своей странице в Facebook.

К возможным санкциям он отнесся равнодушно:

— Наплевать вообще. Ни жарко, ни холодно, как работали, так и будем работать, — поделился депутат Дмитрий Вяткин. — Просто наплевать, что они там придумывают, вводят или не вводят.

Единственным депутатом из Челябинской области, который проголосовал «против», если верить сайту Госдумы, оказался член партии «Новые люди» Максим Гулин. Не голосовали Владимир Павлов из «Единой России» и, как ни странно, Михаил Берулава из КПРФ.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость республик ЛНР и ДНР. А сегодня утром началась военная спецоперация в Донбассе.

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