Команды из Австралии и Великобритании отказались от участия в Кубке мира по фристайлу в Челябинской области

Два этапа Кубка мира по фристайлу пройдут в Челябинской области 26 и 27 февраля. Фото: оргкомитет соревнований.

Сразу после Олимпийских игр в Пекине представители ски-кросса двумя чартерными рейсами прилетели в Челябинск. Это лучшие представители этого вида спорта из 15 стран мира — всего около сотни участников. Кроме российских спортсменов, это, в том числе, победители и призеры Игр из Швейцарии, Швеции, Франции, Канады и других уголков планеты.

Сегодня вечером стало известно, что представители двух стран — Австралии и Великобритании — исключили своих спортсменов из официальной заявки на участие.

В пресс-службе министерства спорта Челябинской области подтвердили информацию, отметив, что об этом сразу известили правительство региона. Пока какой-то официальной информации и причинах отказа со стороны этих сборных команд не поступало.

— Завтра, 25 февраля, ситуация будет более понятной. Возможно кто-то еще решит игнорировать этапы в «Солнечной долине». Ждем официальных подтверждений и ответов от представителей других стран. Я считаю, что сами спортсмены не против и готовы выступать у нас в Челябинской области. Для них это важные старты, важные кубковые очки для общего зачета Кубка мира, и это не их решение. Решение принимают национальные федерации. Возможно, на них из-за известных событий вокруг Украины тоже оказывается какое-то давление со стороны правительств тех или иных стран, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ольга Малетина.

По информации ТАСС, шведская лыжная ассоциация также заявила об отказе от участия в турнирах, проводимых на территории России.

— В том числе решение касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в «Солнечной долине», — говорится в сообщении.

По команде Швеции в региональном минспорта обещали прокомментировать позже.

Отметим, что участники этапов Кубка мира уже живут и тренируются в горно-лыжном комплексе «Солнечная долина». В правительстве Челябинской области рассказали, что регион, как и прежде прекрасно подготовился к стартам. Все сделано на высшем уровне и для участников и для зрителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru