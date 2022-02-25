Сценарий Масленицы в Челябинске 6 марта 2022: где пройдут гуляния

Традиционно празднование завершится сожжением чучела Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6 марта в Челябинске пройдет празднование Масленицы 2022. Городское управление культуры подготовило сценарий масленицы с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и мастер-классами. На всех площадках программа начнется в 12 часов, рассказываем, где и как будут отмечать масленицу в Челябинске.

ПАРК ГАГАРИНА

Самое масштабное празднование Масленицы 2022 в Челябинске запланировано в парке Гагарина. На центральной сцене с песнями и танцами для челябинцев выступят народные коллективы. Здесь же пройдет смотр-конкурс «Масленичная карусель», а также озвучат победителей конкурса «Масленичная красавица».

Помимо этого, в парке появятся интерактивные зоны. Горожане смогут потягаться в прыжках в мешках, поднятии гири, перетягивании каната и других традиционных играх. А самые смелые челябинцы отправятся покорять масленичный столб.

На аллее парка Гагарина откроют гастрономическую ярмарку, где будут продаваться блины, рядом — фотозона, балаган со скоморохами и мастер-классы по изготовлению народных кукол.

ГОРСАД ИМЕНИ ПУШКИНА

В Горсаду имени Пушкина Масленица 2022 пройдет с казачьим колоритом. В начале программы запланировано конное шествие, а затем и традиционные игры казаков. Зрителям покажут рубку шашкой, борьбу на поясах, бой на ножах, метание бревна и другое.

Для тех, кто хочет активно провести время, запланированы конкурсы, в числе которых метание валенка, покорение столба и бой подушками. А на главной сцене парка пройдет концерт, антуража добавят аниматоры в костюмах русских народных персонажей.

САД ПОБЕДЫ

В Саду Победы пройдет концерт с вокальными и танцевальными коллективами, а также яркое фаер-шоу. Здесь же запланированы масленичные конкурсы и фотозона с героями русских сказок.

ПАРК ТИЩЕНКО

В парке Тищенко появятся интерактивные зоны для челябинцев всех возрастов. Будут конкурсы по метанию блинов, масленичные бои, кольцеброс и другие забавы. Также пройдут выступления творческих коллективов и спектакль, посвященный празднованию масленицы.

На всех площадках празднование завершится традиционным сожжением чучела. Таким будет сценарий Масленицы в Челябинске 6 марта 2022.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru