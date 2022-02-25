Фото: оргкомитет соревнований

В Челябинской области отменили этап Кубка мира по фристайлу. Об этом заявили в правительстве региона. Причина — отказ иностранных команд от участия в соревнованиях.

Состязания должны были пройти 26 и 27 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Но после обострения ситуации в Украине спортивное руководство нескольких государств приняло решение вернуть своих лыжников домой до начала стартов. Спортсмены сейчас покидают Россию.

— Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики, — заявили в правительстве региона. Чиновники также выразили сочувствие болельщикам, которые собиралась наблюдать за соревнованиями. Всем, кто приобрел билеты на этап Кубка мира, обещают вернуть деньги.

Напомним, в этапе Кубка мира по фристайлу должны были поучаствовать сильнейшие лыжники из 15 стран мира, в том числе победители и призеры Олимпийских игр, сильнейшие атлеты из Канады, Франции, Швеции и Швейцарии. Накануне представители сборных Австралии и Великобритании заявили, что их команды не будут участвовать в соревнованиях.

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