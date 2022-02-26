Балдеют и нежатся на солнышке: как обитатели челябинского зоопарка встречают весну

Каждая зверушка - настоящая модель
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Недавно в зоопарке Челябинска из спячки вышла медведица Шкода. Значить это может только одно — пришла весна. КП-Челябинск отправились в главный дом для животных, чтобы узнать, как они встречают тепло и как пережили зиму.
Шкода не спит и вяло двигает мордочкой
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Шкода только отходит от долгой зимней спячки, поэтому медведица еще не очень активная. Она лежала в своей берлоге и легонько подергивала черной бровью. Ее она «нарисовала», когда залезла в краску возле «Банного», где зверушку и нашли. Но скоро эта характерная деталь слезет — медведица, как и многие животные, весной будет линять.
— Она проснулась совсем недавно и сейчас отходит от зимней спячки. И у медведей это процесс непростой, поэтому пока она немного вялая. Но она уже успела изучить вольер и даже разодрать одну из своих игрушек, — сообщила КП-Челябинск начальник отдела по связям с общественностью Елена Пшеницына.
"Как? Уже весна?"
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не спят еще два медведя — белые Сеня и Ариша. Для них даже ноль градусов — уже тепло. Поэтому они и нежатся на солнце. Ариша даже облизывала явно балдеющего от этого собрата. Кстати, так отношения в их паре строятся, как у брата с сестрой.
От удовольствия он даже зевнул
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Как пережили зиму обитатели из жарких стран, например, страусы или гепарды? Как выяснилось, неплохо. У всех теплолюбивых животных построены специальные домики, где они могут погреться. У гепарда Афродиты даже вырос уникальный подшерсток.
— Ее первая реакция на снег была удивительное. Ее настолько заворожил этот падающий снег, что она начала в нем кататься, пробовать снежинки на вкус, ловить их. Снег она любит и если есть возможность гулять, то точно не будет сидеть в домике. У нее даже вырос пух на пузе, — рассказала о любви Афродиты к снегу Елена Пшеницына.
Афродита в снегах
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
У зверя вырос пушок на пузе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Слева Галина Николаевна, справа Гарри
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гарри настолько понравился объектив камеры, что он даже станцевал для нас
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Любимец публики Еремей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Немного грустно зимой было альпака Еремею. Этот парень с модной прической — настоящая звезда зоопарка. От внимания он кайфует и на камеру позирует как модель. А зимой посетителей в зоопарке гораздо меньше. Поэтому Еремей слегка приуныл, но совсем немного. Весной ему планируют подровнять шерсть и, возможно, даже немного изменить имидж.
Улыбочка для читателей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зима была теплой и животных это, конечно, обрадовало. Правда, у кого-то сбился режим. Например, отказались от спячки енотовидные собаки. Решили, что раз тепло, то спать смысла нет. Так всю зиму и пробегали.
Некоторых животных очень разморило после обеда
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Забавно, что рога у этого гиганта скоро отпадут, а потом вырастут новые
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Амурскому тигру любые холода нипочем
Фото: Ольга ЗВОННИКОВА
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зимой эта братва живет в теплом вольере
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Выдра для нас даже немного вылезла из домика
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Почти домашняя кошка
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Яванские макаки получили прописку в зоопарке совсем недавно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С таким мехом холодно не будет
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А вот и рыси
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
К такому вниманию кот оказался не готов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не все зверушки сидят в клетках
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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