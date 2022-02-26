Балдеют и нежатся на солнышке: как обитатели челябинского зоопарка встречают весну

Каждая зверушка - настоящая модель Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно в зоопарке Челябинска из спячки вышла медведица Шкода. Значить это может только одно — пришла весна. КП-Челябинск отправились в главный дом для животных, чтобы узнать, как они встречают тепло и как пережили зиму.

Шкода не спит и вяло двигает мордочкой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шкода только отходит от долгой зимней спячки, поэтому медведица еще не очень активная. Она лежала в своей берлоге и легонько подергивала черной бровью. Ее она «нарисовала», когда залезла в краску возле «Банного», где зверушку и нашли. Но скоро эта характерная деталь слезет — медведица, как и многие животные, весной будет линять.

— Она проснулась совсем недавно и сейчас отходит от зимней спячки. И у медведей это процесс непростой, поэтому пока она немного вялая. Но она уже успела изучить вольер и даже разодрать одну из своих игрушек, — сообщила КП-Челябинск начальник отдела по связям с общественностью Елена Пшеницына.

"Как? Уже весна?" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не спят еще два медведя — белые Сеня и Ариша. Для них даже ноль градусов — уже тепло. Поэтому они и нежатся на солнце. Ариша даже облизывала явно балдеющего от этого собрата. Кстати, так отношения в их паре строятся, как у брата с сестрой.

От удовольствия он даже зевнул Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как пережили зиму обитатели из жарких стран, например, страусы или гепарды? Как выяснилось, неплохо. У всех теплолюбивых животных построены специальные домики, где они могут погреться. У гепарда Афродиты даже вырос уникальный подшерсток.

— Ее первая реакция на снег была удивительное. Ее настолько заворожил этот падающий снег, что она начала в нем кататься, пробовать снежинки на вкус, ловить их. Снег она любит и если есть возможность гулять, то точно не будет сидеть в домике. У нее даже вырос пух на пузе, — рассказала о любви Афродиты к снегу Елена Пшеницына.

Афродита в снегах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У зверя вырос пушок на пузе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Слева Галина Николаевна, справа Гарри Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гарри настолько понравился объектив камеры, что он даже станцевал для нас Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любимец публики Еремей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Немного грустно зимой было альпака Еремею. Этот парень с модной прической — настоящая звезда зоопарка. От внимания он кайфует и на камеру позирует как модель. А зимой посетителей в зоопарке гораздо меньше. Поэтому Еремей слегка приуныл, но совсем немного. Весной ему планируют подровнять шерсть и, возможно, даже немного изменить имидж.

Улыбочка для читателей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима была теплой и животных это, конечно, обрадовало. Правда, у кого-то сбился режим. Например, отказались от спячки енотовидные собаки. Решили, что раз тепло, то спать смысла нет. Так всю зиму и пробегали.

Некоторых животных очень разморило после обеда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Забавно, что рога у этого гиганта скоро отпадут, а потом вырастут новые Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Амурскому тигру любые холода нипочем Фото: Ольга ЗВОННИКОВА

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зимой эта братва живет в теплом вольере Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выдра для нас даже немного вылезла из домика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти домашняя кошка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Яванские макаки получили прописку в зоопарке совсем недавно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С таким мехом холодно не будет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот и рыси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К такому вниманию кот оказался не готов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не все зверушки сидят в клетках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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