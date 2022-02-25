Челябинский депутат Виталий Паутов опроверг задержание и обыски ФСБ

Вопросы к Паутову возникли из-за аферы с квартирами в доме на Сулимова. Фото: google.com/maps, chelyabinsk.er.ru

Депутата Челябинской гордумы 25 февраля вызвали в Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела об обманутых дольщиках и переселенцах из ветхо-аварийного жилья. Информация о задержании депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова появилась сегодня утром, но ни в региональном управлении ФСБ, ни в Следственном комитете это официально не подтвердили.

Виталий Паутов рассказал журналисту КП-Челябинск, что действительно сегодня был в Следственном комитете. Но задержание силовиками и обыски у него дома депутат отрицает.

— Меня пригласили как свидетеля, я дал показания и все. Никаких обысков дома не проводили, никто меня не задерживал, — прокомментировал КП-Челябинск Виталий Паутов. — Речь идет об уголовном деле 2018 года, меня спрашивали про выдачу разрешения на строительство, которое еще Слободской подписывал. Но я какое к этому отношение имею? Понятно, что я член комиссии по градостроительству, но я разрешений на строительство не подписываю.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено Следственным комитетом летом прошлого года. Оно связано с обманом дольщиков дома на Сулимова, 51б. Его строительством занималась компания «Челябинскавтотранс».

— В 2016-2020 годах руководитель «Челябинскавтотранс» подписала с гражданами более 40 инвестиционных договоров для передачи в дальнейшем им жилых помещений. По ним она получила права пользования земельным участком по улице Сулимова в Челябинске для строительства жилого дома. При этом намерений исполнять обязательства по предоставлению жилья и благоустройству территории она не имела, — ранее комментировали в следственном управлении СК по Челябинской области.

Разрешения на строительство дома выдавала администрация Челябинска. По данным источников КП-Челябинск, документы подписывал тогдашний замглавы города по вопросам градостроительства Владимир Слободской. Он также сейчас проходит свидетелем по этому уголовному делу.

В ноябре Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца директора «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребреш по обвинению в мошенничестве. Недавно ее отпустили под домашний арест.

СПРАВКА КП

Виталий Паутов возглавляет челябинский областной комитет по борьбе с коррупцией. Депутат владеет компанией «ИВА — Инвалиды войны», она занимается производством безалкогольных напитков и минеральной воды. Также в активах у него половина доли в фирме «Вега», которая специализируется на оптовой торговле бытовыми товарами. В Челябинскую гордуму он избран от партии «Единая Россия».

ООО «Челябинскавтотранс» прошлой осенью признано банкротом, сейчас в компании проводится процедура наблюдения. Две трети доли в ней принадлежа Людмиле Ребреш.

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