«Ирония судьбы» по-челябински: турист из Санкт-Петербурга перепутал квартиры и пытался открыть чужую дверь

Мужчину передали сотрудникам полиции Фото: кадр с видео

Житель «Академ Riverside» практически повторил сюжет фильма «Ирония судьбы» — мужчина пытался открыть дверь чужой квартиры своими ключами с твердой уверенностью, что пришел к себе домой.

В этот момент хозяйка квартиры была дома. Как рассказали в управляющей компании «Домуправ», перепуганная женщина позвонила в систему безопасности «Академ Безопасность». На место были вызваны ЧОПовцы.

Мужчина оказался изрядно пьян и не желал говорить, кто он и где живет. Тогда пришлось подключить полицию. Оказалось, что мужчина — турист из Санкт-Петербурга и снимает квартиру в этом доме.

— Полицейские проследовали до временного места жилья туриста для дальнейшего разбирательства, — рассказали в «Домуправ».

Как оказалось, инцидент случился в День всех влюбленных. Однако рассказать эту историю в управляющей компании решили только сейчас. Встретил ли турист из северной столицы свою Наденьку, история умалчивает.

Тем временем в комментариях к видео жители «Академа» рассказывают похожие случаи.

— Как смешно бы не звучало, был похожий случай — лифт перевез вместо третьего на четвертый этаж и я машинально пытался открыть чужую квартиру. Извините соседи, я тут не причем, — пишет Илья.

— Я так вообще домом ошибся — вместо 131 в 131а зашел. И только когда до двери квартиры дошел, тогда увидел: дверь-то не моя! — пишет Александр.

— Я в общежитие, когда был студентом, пьяным, перепутал этаж и уснул в чужой кровати, так меня никто трогать не стал, дождались пока просплюсь. До сих пор благодарен таким добрым людям, — рассказал Ильнур.

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