В Челябинске хоккейный матч детских команд закончился дракой с судьей

Тренер с арбитром подрались на глазах у детей

26 февраля в Челябинске прошел товарищеский хоккейный поединок между детскими командами «Белые медведь» и «Сигнал». На лед вышли 12-летние спортсмены, и об этом матче, вероятно, многие не узнали бы совсем, если бы он не закончился дракой.

В самом конце матча тренер проигравшей команды «Сигнал» вышел на лед к судье и начал с ним разговаривать. Долгого диалога не получилось, все переросло в драку. Тренер толкнул судью, а потом оба начали махать кулаками на глазах у детей. В этот момент один из юных хоккеистов решил помочь своему наставнику и тоже начал колотить рефери. Все это попало на камеру видеонаблюдения.

Мы попытались связаться с командой «Сигнал», чтобы узнать суть конфликта, но на момент публикации получить комментарий не удалось. Однако, по словам очевидцев, причиной мог стать эпизод, который случился незадолго до этого конфликта. Два хоккеиста сцепились в драке, и рефери пошел их разнимать. Судя по видеозаписи, он схватил игрока «Сигнала» за горло и положил на лед. Вполне вероятно, что такой жест не понравился тренеру.

Сам тренер уже принес извинения, а родители хоккеистов просят не отстранять его от работы. Впрочем, в ситуации теперь будет разбираться Челябинская хоккейная федерация.

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