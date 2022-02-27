Жители Челябинска решили, нужна ли асфальтированная парковка в бору рядом с парком Гагарина

Сейчас здесь паркуются машины, но асфальта еще нет Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня в Челябинске прошло собрание жителей города, на котором решалось, стоит ли благоустраивать дорогу и парковку на территории зоопарка. Речь идет о дороге, по которой автомобилисты заезжают в парк Гагарина со стороны ТРК «Родник», вплоть до стоянки возле парка динозавров «Затерянный мир». Многие считают этот участок парком Гагарина, но по документам территория принадлежит зоопарку, поэтому и вопросы благоустройства ложатся на плечи его администрации.

Так выглядит проект по благоустройству Фото: Сергей СОТНИКОВ

На собрание пришло явно меньше людей, чем ожидалось — от силы человек десять. Директор зоопарка Юрий Леончик представил проект, согласно которому всю дорогу заасфальтируют вместе с парковкой, а вдоль всего пути появится освещение. Леончик рассказал, почему необходимо сделать хорошую парковку внутри парка.

— Когда начинается лето, люди начинают парковаться буквально в лесу, — рассказал Юрий Леончик. — Мне за каждым бегать и искать, что ли? Даже платный въезд не останавливает водителей, они бросают автомобили где попало.

Однако людям эта идея не понравилась. Присутствующие единогласно посчитали, что автомобили не нужно пускать на территорию парка, парковку вообще убрать, а обустроить ту, которая есть на въезде со стороны «Родника». Но она находится за забором, так что заняться ею может лишь администрация Центрального района.

На собрании было не так уж много горожан Фото: Сергей СОТНИКОВ

На собрании был и транспортный эксперт Яков Гуревич. Он тоже высказал свое мнение касательно нового проекта.

— Нужно просто благоустроить дорогу и использовать ее для технических нужд. Чтобы могли машины пожарных и скорых, в случае чего, проехать. Чтобы в тот же ресторан могли продукты доставить, да и чтобы на такси люди могли сюда добраться. А парковке внутри парка делать нечего, — считает Яков Гуревич.

Юрий Леончик в ответ на это заявил, что проект составлен исходя из обращений челябинцев. И многим, особенно тем, кто с детьми и колясками, якобы неудобно парковаться за территорией парка, а потом еще пешком идти лишние 500 метров. Однако из тех, кто был на собрании, никто не пожелал видеть стоянку среди деревьев.

Поэтому люди сошлись на том, чтобы принять проект частично: проголосовали за благоустройство дороги и установку освещения.

Все правки, которые предложили челябинцы, записали Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Машины в парк вообще незачем пускать, они только лишнюю грязь сюда приносят, — считает челябинец Семен.

— Освещение нужно, потому что зимой вечером рано темнеет, а на этой дороге вообще ни одной лампочки нет, страшно ходить, — подчеркнула горожанка Елена.

— Асфальт нужен, но лучше бы расширить тротуар на этой дороге. Потому что, если навстречу идет кто-нибудь с коляской, то места уже нет, приходится по проезжей части обходить, — добавила Ксения.

Насколько эти десять подписей повлияют на судьбу благоустройства парка, покажет время. Проект еще не утвердили. Сейчас, вместе с учетом мнений горожан, администрация зоопарка будет добиваться финансирования всего этого. И, в случае успеха, вдоль дороги наконец может появиться освещение.

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