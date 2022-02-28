Чтобы всё летало: как выбрать домашний интернет, которого хватит всем, и не разориться

Ежедневно каждый челябинец видит рекламу домашнего интернета — как минимум, когда идёт на работу и, возвращаясь обратно, когда заходит в свой подъезд. Слова «сверхскоростной», «быстрый», «дешёвый» уже совсем запутали нас. А какая скорость домашнего интернета, действительно, требуется, чтобы дети смогли играть в онлайн-бродилки и подключаться к урокам через интернет, а взрослые — смотреть видео на Ютьюбе и пулей отправлять файлы в мессенджерах? Корреспондент «КП-Челябинск» разобрался в скоростях домашнего интернета и готов рассказать, на чём основывать выбор тех или иных «скоростных режимов».

Ликбез по информатике: что такое скорость интернета?

Сейчас уже каждый школьник знает, что скорость интернета исчисляется в количестве передаваемого объёма информации в секунду времени, но всё-равно немного информатики: байт состоит из 8 битов и является единицей обработки и хранения информации.

Другими словами, если вы нашли в сети файл, который весит 100 мегабайт (Мб), он скачается за 8 секунд при скорости интернета 100Мбит/с.

Вообще скорость интернета может зависеть от самых разных факторов: технических характеристик коммуникаций, качества и исправной работы роутера, вида и количества установленных компьютерных программ, степени загруженности серверов, а также числа пользователей, которые одновременно подключились к сети.

Для справки: в 2000 году российские операторы связи могли предоставить скорость интернета до 128 Кбит/с максимум, то есть для скачивания файла объёмом 1Гб требовалось до 18 часов!

Но и у современных пользователей интернет иногда «тормозит»: файлы медленно скачиваются, онлайн-игра то и дело «падает», а фильм зависает. Происходить такое может либо из-за неполадок с техникой, либо из-за некачественной услуги домашнего интернета, которую предоставляет оператор. Ещё одна причина: тарифа, которым пользуется семья, недостаточно для возросших потребностей пользователей. Например, если раньше в сети работал только папа, то теперь подросшие маленькие юзеры тоже начали осваиваться в интернет-пространстве.

Какая скорость домашнего интернета нужна для семьи?

Жителям Челябинской области провайдеры предлагают ряд тарифов — как для экономных, так и для предпочитающих «всё включено по-максимуму». На самом деле тариф следует подбирать в зависимости от потребностей абонентов.

Давайте посчитаем, какая скорость интернета нужна вашей семье. Для этого нужно узнать, сколько гаджетов у всех членов семьи одновременно может быть подключено к интернету:

— 100 Мбит/сек — до трёх устройств;

— 250 Мбит/сек — если к сети подключено пять устройств и гаджетов;

— 500 Мбит/сек — когда к сети подключено несколько пользователей с разными гаджетами и устройствами, например, смартфоны, компьютеры и ТВ.

Сравним эти скорости на конкретном примере.

Например, вы пытаетесь загрузить файл объёмом 1 Гб. При скорости 100 Мбит/сек на его скачивание уйдет 1 мин 22 сек. Такой скорости достаточно, если вы смотрите фильм онлайн, а другие члены семьи переписываются с друзьями в соцсетях. Однако если кому-то захочется в это же время зарубиться в «Портал-2» по сети, то все это будет заметно подвисать.

Если скорость интернета 250 Мбит/сек, то файл в 1 Гб скачается на устройство чуть более, чем за 30 сек. С такой скоростью можно одновременно с нескольких устройств совершать видеозвонки, гуглить лайфхаки, переписываться в мессенджерах и смотреть фильмы онлайн.

Зачем тогда нужен интернет в 500 Мбит/сек?

Такой домашний интернет придётся по душе семьям из нескольких человек и продвинутым пользователям. Например, у каждого члена семьи смартфон, компьютер или ноутбук, смарт-часы и планшет. А ещё в квартире стоит умная бытовая техника, управлять которой можно дистанционно через мобильные приложения. Интернет со скорость 500 Мбит/сек позволяет подключить к роутеру одновременно до шести «качающих» устройств, при этом каждое из них будет работать без подвисаний.

Скорость в 500 Мбит/сек также потребуется профессиональным фотографам, дизайнерам, видеомонтажёрам, программистам и другим специалистам, работающим одновременно с большим объёмом данных. Да и продвинутые геймеры уже давно летают на 500 Мбит/сек скоростях.

Как серфить по сети со скоростью 500 Мбит/сек и не разориться на связи?

Даже если вы не геймер и не программист, специалисты советуют выбирать тариф с запасом. Пусть сегодня ваши потребности в интернете будут чуть меньше, зато завтра, если возникнет необходимость подключить к сети через Wi-Fi одновременно несколько устройств, вы уже не будете переживать за скорость передачи данных.

Кстати, если сравнить предложения провайдеров, то можно недорого получить не только высокоскоростной интернет, но и другие приятности.

Например, МТС, помимо тарифа с безлимитным интернетом в 500 Мбит/сек, дарит ещё несколько бонусов:

• бесплатную мобильную связь (согласитесь, пакет из 2000 минут, 50 Гб интернета и 500 смс потратить за месяц довольно сложно);

• онлайн-кинотеатр KION (кстати, там уже есть все нашумевшие новинки, а ещё совсем недавно мы публиковали подборку нашумевших сериалов, которые уже можно смотреть онлайн);

• Более 200 каналов IP-телевидения, включая HD и UHD-каналы.

И главное — в первый месяц домашние сервисы МТС можно попробовать бесплатно. Далее экономия будет выходить до 40% каждый месяц, если пользоваться мобильной связью для всей семьи и домашними сервисами оператора.

Осталось лишь посчитать, сколько устройств в вашей семье постоянно подключено к сети и проверить текущую скорость домашнего интернета в вашей квартире. Хотя наш корреспондент уже подключился к выгодному тарифу и на себе проверил выгоду.

Партнёрский материал.