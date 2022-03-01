В Казахстан на киносеанс? В Челябинске отменили премьеры нового «Бэтмена» и фильмов Disney

Кинокомпания Warner Brothers ввела санкции против российских любителей кино. Иначе отмену показа нового «Бэтмена» назвать и нельзя. При этом реклама ожидаемого блокбастера все еще висит на главных страницах многих кинотеатров. Например, расписание показа фильма можно увидеть на сайте «Киномакса». Правда, при нажатии на точное время сеанса появляется надпись «Происходит корректировка расписания. Пожалуйста, повторите запрос позднее».

Похожая ситуация и в «Синема Парке», только там еще и рекламы гораздо больше. Здесь она и на главной странице и на полях в расписании. А вот самого фильма, увы, уже в сетке нет. Как нет некоторых дней в расписании кинотеатра. Похоже, тоже корректируют.

Так сейчас выглядит сайт Синема Парка / Фото: kinoteatr.ru

Полностью пропал фильм из расписания челябинской сети мягких кинотеатров. Там на изменения отреагировали быстрее всех — фильма будто никогда и не существовало. Но хоть «Синема Парк» и «Киномакс» — это сети федеральные, проблемы у них с «Мягким кинотеатром» те же. Всем им придется возвращать ранее купленные билеты и искать новые способы выживания на новом рынке, откуда может надолго исчезнуть Голливуд.

— Мы будем бороться за выживание, в этом кинобизнес сейчас будет заключаться. Потому что доля российского кино — 20-25%. Безусловно, мы определенные шаги будем предпринимать и в доходно-затратной части. Но ситуация очень тяжелая, — рассказал КП-Челябинск исполнительный директор холдинга «Мегаполис» Илья Бараковских.

Эту табличку видят желающие купить билеты в Киномаксе / Фото: https://kinomax.ru/

Представители Disney также сообщили, что новая картина студии Pixar «Я краснею» 10 марта в России не выйдет точно. Как официально не выйдут и другие ленты «мышиного» гиганта. Не удивительно, что некоторые источники КП-Челябинск заявляют, что кинорынок в России теперь скорее мертв, чем жив. Ведь бизнесменам нужно содержать огромные залы и персонал. Как это делать, когда самые крупные кинокомпании отказываются от показа своих фильмов — неясно.

Тем временем киноманы ищут альтернативные варианты.

— Друг из Казахстана написал: «У нас прокат пока не отменяли, я на телефон сниму, потом вам скину», — рассказал читатель КП Сергей.

— Так может вообще в Казахстан ездить фильмы смотреть? — предлагает челябинка Алина.

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