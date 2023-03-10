Бессмертный полк в Челябинске 9 мая 2023 года: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

Впервые за три года Бессмертный полк пройдет вживую Фото: Кирилл САДЫКОВ

Бессмертный полк в Челябинске 2023, скорее всего, как и в прошлом году пройдет вживую. И жители с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов встретятся вновь. Хотя до этого два года подряд мероприятие проводили онлайн. Где пройдет шествие, нужно ли регистрироваться и сколько времени это все займет? Рассказываем по опыту прошлых лет.

Бессмертный полк в Челябинске проходит по одному и тому же маршруту: жители встречаются у ЮУрГУ, затем проходят по проспекту Ленина, заворачивают на Цвиллинга и доходят до Вечного огня. Шествие проходит после того, как закончится парад Победы.

Чтобы стать участником, не нужно регистрироваться. Необходимо:

— распечатать фотографию предка, который участвовал в Великой Отечественной войне,

— ниже написать его имя, отчество и фамилию,

— указать годы жизни.

Снимок с данными можно закрепить на картоне, заламинировать или прикрепить к штендеру. Если же фото с тех лет не сохранилось — ничего страшного: напишите или распечатайте имя и годы жизни своего героя на плотном листе, с которым пройдете шествие.

Сбор возле вуза обычно начинается в 13 часов — через два часа после начала торжественного построения войск гарнизона. Но пройти весь маршрут быстро не получается — даже с перекрытыми для этого дорогами.

— Путь занимает около 40 минут, но учитывая численность участников (более 100 тысяч), все шествие длится часа три, — рассказал нам организатор Бессмертного полка в Челябинске Игорь Белехов.

Кроме того, можно оставить информацию о воевавших предках на официальном сайте Бессмертного полка. Там предлагается выложить фотографию, указать данные и описать жизнь бойца.

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