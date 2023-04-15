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Общество15 апреля 2023 9:27

Военная техника и участники парада Победы 9 мая 2023 года в Челябинске: лучшие места для обзора и порядок движения

Рассказываем, какая военная техника и участники парада Победы будут 9 мая 2023, какой порядок движения и какие места подходят для обзора
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
По площади прокатятся танки, которые делали на ЧТЗ

По площади прокатятся танки, которые делали на ЧТЗ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники парада Победы — это 1 800 человек. В их числе не только ветераны боевых действий и действующие военнослужащие, но и полицейские, спасатели, кадеты, сводный оркестр и взвод кинологов. А среди военной техники 9 мая 2023 года будет примерно 75 машин.

Каждый раз по площади Революции катится военная техника, изготовленная на ЧТЗ. Во времена Великой Отечественной войны из Танкограда выходили средний танк Т-34, тяжелый танк ИС-3 и самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152. Все эти модели на ходу.

Для парада готовят раритетные машины, учебно-тренировочные самолеты ДОСААФ и автобронетанковую технику. Кроме того, в небе пролетают самолеты и вертолеты Ми-8.

Попасть на трибуны возле площади Революции смогут не все, хотя там самое удачное место для обзора

Попасть на трибуны возле площади Революции смогут не все, хотя там самое удачное место для обзора

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Порядок движения военной техники и участников парада Победы 2023 в Челябинске такой: начало колонны находится возле молодежного театра — на перекрестке Воровского и площади Революции. Военные машины плотненько встанут до пересечения с Тимирязева.

Когда демонстрация во время парада завершится, танки и раритетные автомобили поедут в круговую по проспекту Ленина, затем по улице Цвиллинга – и свернут на Тимирязева. Так что это одни из лучших мест для обзора техники, если возле центральной площади все будет битком.

Также в качестве лучших мест для обзора можно использовать парковку возле молодежного театра, площадку перед музеем изобразительных искусств или сквер у фонтана. Главное, пораньше приходить на парад Победы, чтобы успеть занять место.

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Общество: ВОПРОС ДНЯДень Победы в Челябинске 2023