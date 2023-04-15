Военная техника и участники парада Победы 9 мая 2023 года в Челябинске: лучшие места для обзора и порядок движения

По площади прокатятся танки, которые делали на ЧТЗ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники парада Победы — это 1 800 человек. В их числе не только ветераны боевых действий и действующие военнослужащие, но и полицейские, спасатели, кадеты, сводный оркестр и взвод кинологов. А среди военной техники 9 мая 2023 года будет примерно 75 машин.

Каждый раз по площади Революции катится военная техника, изготовленная на ЧТЗ. Во времена Великой Отечественной войны из Танкограда выходили средний танк Т-34, тяжелый танк ИС-3 и самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152. Все эти модели на ходу.

Для парада готовят раритетные машины, учебно-тренировочные самолеты ДОСААФ и автобронетанковую технику. Кроме того, в небе пролетают самолеты и вертолеты Ми-8.

Попасть на трибуны возле площади Революции смогут не все, хотя там самое удачное место для обзора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Порядок движения военной техники и участников парада Победы 2023 в Челябинске такой: начало колонны находится возле молодежного театра — на перекрестке Воровского и площади Революции. Военные машины плотненько встанут до пересечения с Тимирязева.

Когда демонстрация во время парада завершится, танки и раритетные автомобили поедут в круговую по проспекту Ленина, затем по улице Цвиллинга – и свернут на Тимирязева. Так что это одни из лучших мест для обзора техники, если возле центральной площади все будет битком.

Также в качестве лучших мест для обзора можно использовать парковку возле молодежного театра, площадку перед музеем изобразительных искусств или сквер у фонтана. Главное, пораньше приходить на парад Победы, чтобы успеть занять место.

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