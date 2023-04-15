День Победы в Челябинске 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Программа расписана с 9 утра до 9 вечера Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация города еще не опубликовала программу праздника на День Победы в Челябинске 2023. Но можно предположить, что она не особо будет отличаться от расписания мероприятий прошлого года. Тогда афишу составили на целый день: с 9 утра до 10 вечера.

В 9:00 стартует торжественная церемония возложения цветов и венков. Она проходит у Вечного огня, и в ней участвуют чиновники, ветераны и все желающие челябинцы.

В 11:00 на площади Революции всегда происходит главное событие Дня Победы – торжественное построение войск челябинского гарнизона. Оно длится два часа и плавно перетекает в выставку военной техники — на том же месте.

А с 12:00 на театральной площади возле мэрии разворачивают военную полевую кухню и проводят мастер-классы. Там организовывают праздничный концерт "Песни Победы".

С часа дня начинаются праздничные концерты и программы праздника в районах и центральных парках: горсаду Пушкина, парке Металлург, парке Гагарина и на Кировке.

После обеда начинаются народные гуляния: у развлекательного комплекса «Аврора», кинотеатра «Победа» и в парке Гагарина.

А в 19:00 жителей ждет праздничный концерт. Кто будет выступать в этом году, пока неизвестно. В прошлом году приезжали Олег Газманов и Александр Маршал, которые выступали на площади возле мэрии. Хотя обычно место для концерта выделяют на площади у Торгового центра на ул. Каслинской.

В 22 часа над набережной Миасса гремит праздничный салют. Он длится около 10 минут.

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