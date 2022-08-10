Отключение горячей воды в Челябинске 2022: график опрессовки и адреса

В следующем месяце все мы, как этот котик, будем обреченно смотреть на тонкую струйку воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Челябинске в 2022 году началось в мае. При этом опрессовка делится на шесть этапов: с конца весны и до начала осени. В 2022 году администрация города начала публиковать график поэтапно. И он не особо отличается от расписания 2021 года.

Первое отключение горячей воды происходит после майских праздников. Опрессовку в Челябинске проводят в домах, которые подключены к локальным котельным. Это чуть больше 100 адресов.

В квартирах, куда подведено централизованное отопление, первыми начинают пользоваться водонагревателями или тазиками ближе к концу весны. В прошлом году горячую воду отключили с 25 мая. Причем это не только многоквартирные дома, но и детские сады, школы и больницы.

Как выглядит график отключения горячей воды в Челябинске в 2022 году:

1 этап - с 24 мая по 7 июня (адреса во всех районах);

2 этап - с 14 июня по 28 июня (адреса в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах);

3 этап - с 1, 5 и 15 июля по 15, 19 и 30 июля соответственно (адреса в Чурилово, Федоровке и ЧВВАКУШе);

4 этап - с 12 июля по 26 июля (адреса в Калининском, Курчатовском и Центральном районах);

5 этап - с 26 июля по 9 августа (адреса в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах);

6 этап - с 10 августа по 24 августа (адреса в Тракторозаводском районе).

В каждом этапе опрессовка в Челябинске занимает две недели. Власти обещали, что при возможности горячая вода будет возвращаться в квартиры раньше, а если возникнет авария, то, наоборот, задержится.

Опрессовка нужна для того, чтобы проверить готовность труб к отопительному сезону. ЖКХ проводит гидравлические испытания и выявляет, нет ли протечек.

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