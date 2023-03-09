Пасха в Челябинске 16 апреля 2023: где освятить куличи и яйца, расписание праздничных служб в храмах

Освящать куличи в Челябинске начнут 23 апреля Фото: ИВАНОВА Диана

16 апреля 2023 православные Челябинска отметят древнейший и самый важный для них праздник. Все выходные в храмах будут идти праздничные богослужения. Мы собрали адреса и расписание пасхальных служб, где в прошлом году можно было освятить куличи и яйца в Челябинске к Пасхе. Скорее всего, в этом году будет точно так же.

Многие верующие по традиции приходят в храмы в ночь с субботы на воскресенье. За полчаса до полуночи начинается ночное пасхальное богослужение, которое завершает крестный ход. Обойдя храм, священники проводят пасхальную утреню, а следом — литургию.

А еще в Пасху челябинцы могли позвонить в колокол и сфотографироваться с огромными яйцами. Праздник прошел на набережной Миасса в центре города.

Расписание пасхальных служб в Челябинске 2023

Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)

Суббота:

8:00 — божественная литургия (по окончании – освящение куличей, яиц и другой пасхальной снеди до 20:00); 23:30 — полунощница; 23:50 — начало крестного хода.

Воскресенье:

0:00 – торжественная пасхальная утреня и божественная литургия; 8:30 — поздняя литургия (по окончании – освящение куличей); 17:00 — вечернее богослужение.

Свято-Троицкий храм (Кирова, 60 «а»)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; с 12:45 до 20:00 — освящение куличей и пасхальной пищи; 23:15 — полунощница; 23:50 — начало крестного хода.

Воскресенье:

0:00– торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 8:30 — поздняя литургия; 17:00 — Великая вечерня.

Александро-Невский храм (Алое поле, 1)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; с 10:30 до 18:00 — освящение куличей и другой пасхальной пищи; 19:00 — чтение Деяний апостолов; 21:00 — общая исповедь; 23:15 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 10:00 — поздняя литургия; 17:00 — Великая вечерня.

Богоявленский мужской монастырь (Электровозная, 5а)

Суббота:

8:30 — божественная литургия; с 11:00 до 16:00 — освящение куличей; 22:00 — исповедь.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 8:45 — поздняя литургия.

Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21а)

Суббота:

7:30 — божественная литургия (по окончании – освящение куличей); 22:00 — исповедь; 23:30 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 16:45 — вечернее богослужение.

Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; с 12:00 до 20:00 — освящение куличей; 23:20 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 7:30 — ранняя литургия; 10:00 — поздняя литургия; 17:00 — вечернее богослужение.

Храм Святителя Луки Крымского (Румянцева, 28а/стр.11, ГКБ № 6)

Суббота:

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 16:00 — вечернее богослужение.

Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 398)

Суббота:

7:30 — божественная литургия; с 11:00 до 20:00 — освящение куличей; 23:30 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 9:00 — поздняя литургия; 17:00 — Великая вечерня.

Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; с 12:00 до 20:00 — освящение куличей; 23:00 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 8:00 — поздняя литургия; 17:00 — Великая вечерня.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14а)

Суббота:

8:00 — божественная литургия (по окончании освящение куличей); 23:30 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 16:00 — Пасхальная вечерня.

Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» (Воровского, 16а)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; с 12:00 до 20:00 — освящение куличей; 23:00 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; с 9:00 до 16:00 — освящение куличей; 16:00 — вечернее богослужение.

Храм Илии Пророка (Березовая, 1а)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; 17:00 — освящение куличей; 23:00 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия;

Храм иконы Божией Матери «Одигитрия» (Привокзальная площадь, 1)

Суббота:

8:00 — божественная литургия (по окончании – освящение куличей до 18:00); 22:00 — исповедь; 23:20 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия; 17:00 — вечернее богослужение.

Храм Вознесения Господня (Западный-2, Главная, 1)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; с 16:00 до 23:00 — освящение пасхальной снеди; 23:00 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 – Пасхальная утреня и литургия.

Храм равноапостольных Кирилла и Мефодия (Коммунальная, 48/1)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; 18:00-20:00 — освящение куличей; 23:15 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — торжественная пасхальная утреня, божественная литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2-я Павелецкая, 36а)

Суббота:

8:40 — литургия; 18:00 – 20:00 — освящение куличей; 21:00 — таинство исповеди; 23:00 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 – пасхальная заутреня и литургия.

Храм апостола Иоанна Богослова (Академика Сахарова, 16/3)

Суббота:

9:00 — божественная литургия; 12:00-14:00, 18:00, 22:00 — освящение куличей; 23:00 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 – пасхальная утреня и литургия; 19:00 — Великая вечерня.

Храм священномученика Петра Крутицкого (Салавата Юлаева, 38/1)

Суббота:

8:00 — литургия; 11:00 — освящение куличей; 23:00 — исповедь; 23:30 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 – пасхальная утреня и литургия.

Храм великого князя Димитрия Донского (Сталеваров, 9/1)

Суббота:

8:00 — литургия; 12:00 – 16:00 — освящение куличей; 23:30 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 – пасхальная утреня и литургия.

Храм святого равноапостольного великого князя Владимира (Смолино, Фестивальная, 1а)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; 19:00 — освящение куличей; 23:00 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 – пасхальная утреня и литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (Блюхера, 42/3)

Суббота:

9:00 — литургия;23:00 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 — пасхальная утреня, часы и литургия; 16:00 — Великая вечерня.

Храм мученика Иоанна Воина (пр. Победы, 307б)

Суббота:

8:00 — божественная литургия; 23:15 — полунощница.

Воскресенье:

0:00 – пасхальная утреня и литургия; 9:00 — божественная литургия; 17:00 — Великая вечерня.

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