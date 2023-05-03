Погода в Челябинске на лето 2023: прогноз на 3 месяца

Когда уже можно будет бегать под струями фонтана? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обычно Южный Урал славится прохладным летом. Но в прошлые годы погода начудила и подстроила жителям Челябинской области аномальную жару. Поэтому после работы все спешили под кондиционеры или на озера — благо, водоемами наш регион не обделен. Какую погоду ждать в Челябинске летом 2023 года? Узнали у синоптиков.

Так как составить точный прогноз погоды на три месяца нереально, синоптики прибегают к хитростям. Они дают усредненные за 10 лет данные: мол, обычно бывает вот так.

Итак, Яндекс.Погода предполагает, что по-летнему теплые дни в Челябинске начнутся прямо в День защиты детей. С 1 июня столбики термометров поползут к отметке в +22 градуса. И такая температура сохранится в течение всего месяца — с небольшими изменениями.

Обычно лето в Челябинске солнечное Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Например, самые холодные дни в июне приходятся на 6-11 числа, когда температура падает до +18. А вот самые жаркие — на 21-22 июня: тогда город нагревается до +26 градусов.

Несмотря на то, что треть месяца в июне солнечно, остальное время над городом плывут тучи и даже идут дожди. По статистике, еще треть месяца жители ходят под зонтиками.

Удивительно, но самый жаркий сезон, когда все стремятся взять отпуска, в Челябинске не особо отличается по температуре. В июле все те же средние +23. Единственное отличие: ниже отметки в 20 градусов столбики термометров уже не опускаются.

Но и жара приходит не часто Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом и пекла, когда в городе невозможно находиться, в июле не бывает. Максимальная температура воздуха составляет +25 градусов. Хотя если учитывать, что в эти дни в июле обычно безоблачно, возможно, температура будет ощущаться жарче, чем есть на самом деле.

Дождливых дней в июле меньше, но они все равно есть. К счастью, обычно в городе накрапывает в более-менее прохладную погоду, когда +22. Это значит, что Челябинск не превращается в парилку.

В августе же лето не отступает максимально долго. Первые три недели температура сохраняется на уровне в +23-25 градусов. И хотя чаще всего в это время пасмурно, выдаются и ясные дни.

Типичная одежда челябинцев в июле - самом жарком летнем месяце Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот с 19 августа на Челябинск надвигаются тучи и дожди, а температура заметно падает. В это время на улице около +19 градусов. Хотя судя по статистике, последние четыре дня августа — несмотря на невысокие температуры — выдаются безоблачными. Что дает жителям возможность насладиться последними календарными деньками лета.

Хотя, возможно, это не последние теплые дни. Не забывайте, что в конце сентября в Челябинской области наступает бабье лето. Но о нем поговорим позже.

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