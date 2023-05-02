Перекрытие дорог в Челябинске на 9 мая 2023 года: список, схема перекрытия во время парада Победы

Дорогу перекроют трижды за день - на разных участках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Схема перекрытия дорог в Челябинске на 9 Мая 2023 появляется за два дня до праздника. Но можно предположить, что оно будет аналогичным прошлому году.

В прошлом году движение закрывали трижды: утром, после обеда и ближе к вечеру. Первое перекрытие было с 6:00 до 18:00 на 15 улицах:

- на проспекте Ленина (от памятника Курчатову до Детского мира);

- на Коммуны (вся Аллея Славы),

- на Пушкина (от пр. Ленина до Аллеи Славы),

- на Советской (от пр. Ленина до Аллеи Славы),

- на Тимирязева (от «Золотого яблока» до ЗАГСа);

- на Воровского (от «Золотого яблока» до площади Революции);

- на Цвиллинга (от Кубы до Тимирязева),

- на Елькина (от Тимирязева до Воровского),

- на Красной (от Сони Кривой до 1 гимназии),

- на Володарского (от Коммуны до пр. Ленина),

- на Энгельса (от Коммуны до Сони Кривой),

- на Энтузиастов (от Коммуны до Сони Кривой),

- на 1-й и 2-й Студенческих (от Коммуны до пр. Ленина),

- на Тернопольской (от Сони Кривой до пр. Ленина),

- на Лесопарковой (от Сони Кривой до пр. Ленина).

В это время в центре города шло торжественное построение войск гарнизона,выставка военной техники, а также шествие "Бессмертного полка". Но в 2023 году Бессмертный полк пройдет в новых форматах.

С 11:00 до 18:00 перекрывали Свердловский проспект на участке от улицы Коммуны до пересечения с улицей Сони Кривой.

Финальное перекрытие дорог 9 мая происходит перед фейерверком. Несмотря на то, что салют начинается ближе к 10 вечера, движение на дорогах перекрывают с 20:00 до 23:30. Поехать нельзя по нескольким улицам:

- Цвиллинга (от площади Революции до филармонии);

- Кирова (от оперного театра до Теплотеха);

- Братьев Кашириных (от моста на Северо-Крымской до моста на Российской);

- Свердловскому проспекту (от проспекта Победы до Алого поля);

- Труда (от площади Павших революционеров до Энгельса);

- Каслинская (от пр. Победы до Торгового центра),

- Красная (от Алого поля до Торгового центра),

- Коммуны и Карла Маркса (от Свободы до Цвиллинга),

- Васенко, Елькина, Цвиллинга, Пушкина, Советской (от пр. Ленина до ул. Труда).

После салюта обычно запускают общественный транспорт, который довозит жителей по домов.

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