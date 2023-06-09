Приемная кампания в Челябинске с 20 июня 2023: памятка абитуриента

Для поступления достаточно четырех документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний школьный экзамен в этом году будет в конце июня. Но, несмотря на это приемная кампания в Челябинске начинается с 20 июня 2023 года. Это сделано для того, чтобы документы начали приносить 11-классники прошлых лет и выпускники колледжей. Собрали информацию, какие документы требуются при поступлении и до какого числа, а также о новых особенностях приемной кампании 2023 года.

20 июня – официальный старт приемных кампаний во всех университетах России. Школьники могут подать заявление в любые 5 вузов, а оригиналы документов принести, когда уже будут сформированы итоговые списки.

Нововведения приемной кампании 2023 в Челябинске

Теперь абитуриенты должны предварительно выбрать, в какие университеты и на какие специальности они хотели бы поступить, а какие станут второстепенным вариантом. Так действует новое правило – приоритеты зачисления. В заявлении о приеме необходимо напротив специальности указать цифру приоритета, причем 1 – это направление, на которое абитуриент больше всего хотел бы поступить. При этом написать надо два отдельных заявления: на бюджетные места и платные. Разрешается указать одну и ту же специальность, но с разными приоритетами. Университет определит высший приоритет для каждого абитуриента. Если вы подали документы на два направления, но по одному цифра приоритета – 2, а по другому – 3, и прошли по обоим направлениям, вы будете зачислены на первую специальность.

Кроме того, с этого года не нужно подавать отдельное заявление на зачисление на бюджет. Вместо этого необходимо только вовремя принести в университет оригинал аттестата.

Документы для поступления в вуз везде одинаковые:

– аттестат или диплом;

– паспорт;

– СНИЛС;

– согласие на обработку персональных данных.

Некоторые университеты могут потребовать медицинскую справку или фотографию, если вы сдаете у них дополнительный вступительный экзамен. Выпускники, которые планируют получать индивидуальные баллы достижений, должны приложить сертификат, грамоты или волонтерский документ.

Результаты ЕГЭ у приемной комиссии отображаются в онлайн-формате.

Документы принимают четырьмя способами: лично в приемной комиссии, на сайте университета, через госуслуги или по почте.

Если на выбранном направлении не требуется ничего, кроме баллов ЕГЭ, выпускник может отдыхать до конца приемной кампании. Но, если же нужно сдать внутренние экзамены, придется следить за расписанием.

Сроки приема заявлений в университетах Челябинска

– в ЧелГУ приемная кампания для поступающих на бюджет заканчивается 25 июля, а для контрактников – 20 августа;

– в ЮУрГУ – до 25 июля и 20 августа соответственно;

– в гуманитарно-педагогическом университете – до 25 июля и 20 августа;

– в Южно-Уральском государственном медицинском университете – до 25 июля для всех,

– в УралГУФК и агроуниверситете – до 25 июля.

Приоритеты зачисления можно изменить до 25 июля. После окончания приема документов поменять свой выбор уже будет нельзя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.