Бушуевский фестиваль 2023 в Златоусте Челябинской области: афиша, как пройдет фестиваль

На фестивале интересно посмотреть и на наряды оружейников. Фото: "Всероссийский Бушуевский фестиваль 2023" / vk.com

В Челябинской области проводят единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия – Бушуевский фестиваль. Он проходит в Златоусте. Именно здесь жил основоположник Златоустовской школы авторского холодного оружия Иван Бушуев, в честь которого и назван фестиваль. В 2023 году в Златоусте Бушуевский фестиваль продлится два дня: 22 и 23 июля. В этом году гостей праздника ждет много новшеств. Рассказываем, как пройдет фестиваль.

Мастера-оружейники съедутся в Златоуст со всей страны. Они привезут свои лучшие работы: ножи, клинки, доспехи, посуду, канцелярские товары, на которых выгравированы мельчайшие детали. А гости фестиваля попробуют себя в роли помощников кузнеца и художников-граверов, смогут купить на память сувениры от ремесленников.

Афиша: соцсети

Бушуевский фестиваль пройдет на прилегающей территории торгово-развлекательного комплекса «Тарелка». Официальное открытие запланировано на 12:00 22 июля.

Одна из крупных площадок фестиваля – «Город мастеров». Здесь можно купить изделия, созданные руками умельцев. Площадку разделят на шесть улиц: текстильное подворье, глиняное раздолье, древесный переулок, каменьевая улочка, купеческая и сладкая улицы.

На фестивале работает ярмарка, где продают посуду, игрушки и прочее, что мастера сделали своими руками. Фото: "Всероссийский Бушуевский фестиваль 2023" / vk.com

Впервые в 2023 году на Бушуевском фестивале развернется площадка «Историческая реконструкция». Герои воспроизведут исторические сражения средневековых воинов, покажут, как собрать доспехи. На площадке гости фестиваля могут и сами попробовать себя в различных исторических мастер-классах: кузнечном деле, изготовлении кукол-оберегов, игрушек из мочала, плетении из шпагата, и даже научаться писать пером. Детей научат стрельбе из лука.

Афиша: соцсети

Для совсем маленьких гостей будет работать игровая зона, запланирована развлекательная программа с флешмобами и конкурсами.

Новинкой станет Чемпионат Урала по ножевому многоборью на площадке «Оружейники». Гостям предлагают показать технику владения ножом и порубить на части доски, картонные трубки, канат, теннисные мячики, пластиковые бутылки, коктейльные трубочки.

Афиша: соцсети

Конечно, ни один фестиваль не проходит без ярких выступлений приглашенных звезд. Хэдлайнером Бушуевского фестиваля 2023 стал оркестр Яковлева Grand Melody Orchestra. Выступление состоится 22 июля в 20:15 на главной сцене. В этот же день свои новые песни перезнтует певица Елена Любарец. В прошлом году она уже принимала участие в Бушуевском фестивале и произвела на зрителей ошеломляющий успех.

Еще одно новшество Бушуевского фестиваля 2023 – бардовская площадка.

23 июля на главной сцене выступят Денис Косякин и группа «Белый орел» – исполнитель полюбившихся хитов «Как упоительны в России вечера», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», а также участники детского конкурса «Наследие крылатого коня».

С полной программой Бушуевского фестиваля 2023 можно ознакомиться на сайте.

Справка

Название фестиваля пошло от основоположника златоустовской гравюры – Ивана Бушуева. Он родился в семье потомственных иконописцев-художников, но сам предпочел писать не на холсте, а на стали. Его работы считают верхом мастерства: например, доспехи для Александра II, которые четыре года изготавливали по его эскизам.

Над этими доспехами мастера трудились четыре года. Фото: "Всероссийский Бушуевский фестиваль 2022" / vk.com

На изделиях Бушуев часто рисовал крылатых коней, за что автор уральских сказов Павел Бажов в одном из произведений назвал его мастером Иванко Крылатко.

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