Мойка роддомов в Челябинске 2023: график закрытия на помывку летом

Этим летом закроются не все роддома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще до пандемии мойка роддомов в Челябинске проходила дважды в год: медучреждения закрывали на две недели и на месяц. Но во время коронавируса два челябинских родильных дома переоборудовали под ковидные, из-за чего график съехал. Какие роддома будут закрываться на помывку, а какие продолжат работать, выяснили в приемных.

— Появилась новая формулировка в графике – «по эпидпоказаниям». В частности, областной перинатальный центр так функционирует: закроется, только если что-то случится. Наш роддом точно так же: помывка теперь проходит в текущем режиме, — пояснила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Воропаева.

При этом роддом № 9 в Ленинском районе больше не работает по профиле:

— В корпусе располагается детское паллиативное отделение, — объяснили в ГКБ № 9.

Другие роддома Челябинска этим летом планируют небольшие ремонты. Так как на это время рожениц не принимают, медперсонал уходит в отпуск, а в помещениях заодно проходит помывка.

Вот график мойки роддомов в Челябинске летом 2023 года:

Роддом № 2 – не закрывается

Роддом № 3 – пока нет информации

Роддом № 6 – с 19 июня на 3 недели (по 10 июля)

Роддом № 8 – с 29 июня по 10 июля

Роддом Южно-Уральского медицинского университета – с 10 июля по 7 августа

Областной перинатальный центр – не закрывается

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