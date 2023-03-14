Ильменский фестиваль 16-18 июня 2023 в Челябинской области: кто приедет

Ильменский фестиваль пройдет в традиционном формате. Фото: vk.com/ilmenskiyfest

В 2023 году Ильменский фестиваль авторской песни пройдет в Миассе. В «Солнечной долине» соберутся музыканты со всей страны: они будут петь три дня подряд — с 16 по 18 июня. Вход для всех бесплатный. Рассказываем, какие певцы и барды приедут в этот раз.

Ильменский фестиваль – одна из визитных карточек Челябинской области. Он известен, в первую очередь, по народному артисту Олегу Митяеву, который каждый год приезжает на мероприятие и оценивает выступающих в составе художественного совета.

Долгое время местом проведения «Ильменского фестиваля» было Ильменское озеро. Однако после трагедии 2014 года, которая унесла жизни трех гостей, мероприятие начали проводить на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

Приезжих артистов разместят в палаточном лагере. Заезд в «Солидол» начинается 16 июня в 14:00. На территории курорта все три дня дежурят скорая помощь, полиция и МЧС, работает парковка и подвозят питьевую воду.

Сама программа начинается в пятницу в 19:00. Тогда на сцену выходят московские и калининградские артисты, в числе которых Галина Хомчик.

А вообще в Миасс приедут Вадим Егоров, Леонид Марголин и Родион Марченко; Тимур Шаов при участии Михаила Маховича и Андрея Кудрявцева, Веста Солянина.

В субботу мероприятие длится с 10 утра до трех ночи. Весь день будут выступать 80 артистов. И если вам кажется что фестиваль авторской песни для взрослой аудитории, как бы ни так. На него приезжают молодежь и дети.

— По инициативе «Росатома», на Ильменском фестивале пройдёт презентация детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни» с концертами и мастер-классами. А также этап прослушиваний для детей от 10 до 16 лет. Победителей пригласят в финал конкурса, который пройдет в августе в Заречном Пензенской области, — написали на сайте организаторы.

Закрытие фестиваля 18 июня в 13 часов.

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