Клиентский сервис «Лотоса» признали лучшим среди многопрофильных клиник

Работу "Лотоса" дважды посчитали достойной награды

Вежливость администраторов, информативность сайта и соотношение цены-качества клиники «Лотос» получили признание на региональном уровне. Среди всех частных медицинских центров Челябинской области они стали лучшими по клиентскому сервису. Такие результаты показало голосование пациентов на сайте «Комсомолки».

«Клиника года» — это ежегодный проект медиахолдинга, который проходит при поддержке министерства здравоохранения Челябинской области. В нем участвуют частные и муниципальные больницы: в этом году их было 62.

— Проект был разделен на шесть разделов: государственные, многопрофильные и узкоспециализированные клиники, диагностические центры, лаборатории и стоматологии. По нашим подсчетам, за все время конкурса читатели и пациенты отдали за клиники 109 597 голосов, — сообщили организаторы.

В "Клинике года" в 2022-м участвовали 25 частных медицинских центров

В номинации «Лучший клиентский сервис среди многопрофильных клиник» больше всего голосов отдали за медицинский центр «Лотос». В этой категории пациенты оценивали не только быстроту и качество получаемых услуг, но и цены, чистоту и уют в кабинетах, а также вежливость администраторов. И как выяснилось, клиника уже не первый год подтверждает этот статус.

— Мы придерживаемся мировых стандартов лечения и диагностики, равняясь на ведущие медицинские учреждения. Мы предоставляем пациентам квалифицированную медицинскую помощь, доступ к высокотехнологичным методам обследования и европейский уровень сервиса, — комментирует победу главный врач и директор МЦ «Лотос» Елена Коляда.

Кроме того, пациенты в любое время суток могут вызвать скорую помощь «Лотоса» или приехать в травмпункт, работающий до позднего вечера.

Еще одна номинация, где «Лотос» получил награду — «Эксперт по работе с онкобольными». Медцентр присоединился к национальному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», и в 2020 году открыл первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи. Получить лечение там можно по полису ОМС, то есть бесплатно.

Задача такого центра – диагностировать рак и помочь онкобольным пациентам. Для этого там проводят обследования, диспансерные наблюдения, химиотерапию и операции, включая малоинвазивные. В центре работают дневной и круглосуточный хирургический стационары, стоят функциональные кровати и кресла.

Справка

В 2020-2021 годах показатель выявляемости рака на первых стадиях в центре амбулаторной онкологической помощи при «Лотосе» составил 70%. В Челябинске к центру прикреплены более 200 тысяч жителей.

— В 2021 году мы открыли центр амбулаторной онкологической помощи в Златоусте. К нему прикреплены 536 тысяч жителей горно-заводской зоны Челябинской области, — отмечает Елена Коляда.

Врачи медицинского центра работают по принципу «Ваше здоровье — наша забота». Поэтому пациенты могут быть уверены в качественном обслуживании и превосходных результатах лечения.

Оперативно записаться на прием можно онлайн на сайте lotos74.ru, по телефону (351) 220-00-03 и через приложение "МЦ Лотос".