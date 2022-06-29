Нашествие тарантулов в Челябинске: одного поймали, где остальные

Энтомолог сразу сказала - это самочка. Фото: Подслушано Копейск / vk.com

Представьте, ищете вы колорадских жуков на картошке в своем огороде, а вместо этого находите огромных пауков-тарантулов. Шокирующую находку обнаружила жительница Еткульского района Челябинской области. Оказалось, что такие тарантулы давно обжились на Южном Урале. КП-Челябинск пообщалась с энтомологом и узнала, как эти большие пауки приспособились к суровым условиям, и что делать если вас укусил паук.

Заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин ЮУрГГПУ академик Зоя Тюмасева информации о найденном тарантуле не удивилась. Оказывается, во время экспедиций энтомологи часто видят их на юге области и в лесо-степной зоне, где они чаще всего и живут.

– Это тарантул, большой мизгирь. Самочка – у нее широкое брюшко, она больше самца, – с одного взгляда на фото паука рассказала эксперт.

Подробно изучал тарантулов ученый Павел Мариковский, который определил научное направление Зои Тюмасевой. На себе он даже испытывал яд тарантулов и сделал вывод – для человека он не смертелен. Укушенное место только опухает и побаливает. Да и не нападают эти пауки на людей лишний раз.

– Он не дурак. Если чувствует угрозу, то встает на дыбы в предупреждающую позу. Поэтому можно его оставить в покое и уйти, – посоветовала Зоя Тюмасева.

Экспедиция студентов Зои Тюмасевой. Фото: предоставлено Зоей Тюмасевой

Сама Зоя Ивановна говорит, что тарантула в естественной среде видела много раз. А в районе устья реки Нижний Тогузак, где проходила эколого-археологическая экспедиция, даже находила целую колонию этих пауков. Они предпочитают рыхлую и влажную почву, роют норы до метра глубиной. Поэтому у реки они с комфортом расселились. Ученые наблюдали их с биноклями, буквально выслеживая в траве, как охотники. Так же им часто приходилось часами сидеть без движений.

– Тарантулы – очень интересные паукообразные. Например, самка у них весит до 5-8 граммов, а самец всего до 2,5 граммов, гораздо меньше, – объяснила академик.

Брачный период у пауков проходит ближе к концу лета. Мелкие самцы аккуратно подползают к дамам, соблазняя их передними конечностями. Самые успешные станут папами, других самки жестоко изобьют и прогонят.

Вот таких пауков на Южном Урале нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оплодотворенные самки вьют коконы – целые колонии, от 200 до 700 яиц в каждом. Его они носят с собой, привязав его к паутинным бородавкам, поддерживая задними конечностями, периодически грея на солнце. И он становится главной заботой и предметом защиты для будущей мамы. Когда паучата из яиц отродятся, они линяют и выбираются на свет. Мать подставляет им свои ногощупальцы, по которым дети забираются ей на спину, где она их и носит. Выглядят они в это время как пушистые колобки. Так они вместе путешествуют.

Особо интересный у тарантулов ритуал поения.

– Мать подносит детей к источнику воды и вместе они жадно пьют воду. Обратно паучата взбираются по ее отставленной конечности, и семья идет дальше, – описала процесс Зоя Тюмасова.

Прощаются пауки без лишних сантиментов. Мать сбрасывает конечностью подросших и уже полинявших детей со спины в траву и быстро убегает – пусть живут сами. Правда, многие паучихи после такой тяжкой работы умирают. Повторно оплодотворяются и зимуют только самые сильные из них. А самцы вообще не зимуют и живут всего один сезон.

Едят тарантулы не детей и не птиц, а насекомых. В основном медведок, кузнечиков, мертвоедов. Их они пичкают своим ядом. Иногда добыча сама к пауку заползает. А вот божьих коровок и других насекомых они не едят и брезгливо откидывают в сторону.

Вот такие, казалось бы, необычные пауки живут в Челябинской области. Поэтому, если в следующий раз их увидите, пугаться не надо. Сделайте фото на память и пускай мама-паучиха идет по своим делам.

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