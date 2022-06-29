Пляжи Челябинска 2022: платные и бесплатные места для загара и купаний

В этом году в Челябинске работают18 пляжей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая треть лета из-за погоды оказалась непригодной для загара. Но жители не теряют надежды понежиться в солнечных ваннах в 2022 году. Поэтому для тех, кто не поедет этим летом на море, предлагаем список бесплатных и платных пляжей Челябинска.

Весной Роспотребнадзор проверил качество воды на челябинских водоемах. Оказалось, что на 33-х из них нельзя купаться. Это, традиционно, карьеры и прудики. Плавать в них небезопасно еще и из-за скалистого дна.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

В 2022 году в Челябинске работают 9 частных пляжей.

Частные пляжи на Первом озере:

— «Восточный берег», на пересечении пр. Давыдова – ул. Хохрякова.

Частные пляжи на Смолино:

— «Солнечный берег», в районе дома № 70/1 по ул. Хуторной;

— «Хуторная 84» в районе дома № 84 по ул. Хуторной;

— «Березка», ул. Чапаева;

—«Смолинопарк», ул. Чапаева;

— Tanzania Relax Beach, ул. Чапаева;

— «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большому.

Частные пляжи на Шершнях:

— «Каспийский берег», ул. Центральная, 3в/1 (отдых без купания);

— «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе (отдых без купания).

Бесплатных пляжей в Челябинске тоже будет 9. На них завезли новый песок, сделали волейбольные площадки, установили тенты и кабинки для переодеваний. За последние годы впервые открыли пляжи «Чайка», «Спортивный» и «Белый парус»

Бесплатные пляжи на Первом озере:

— «Первоозёрный» на пер. Мамина, 1а;

— «Чуриловский», ул. Черничная;

— «Чайка», Бродокалмакский тракт.

Бесплатные пляжи на Смолино:

— «Смолинский», пер. Дачный, 2А/2;

— «Спортивный», ул. Магнитогорская;

— «Новороссийский», ул. Новороссийская (рядом с домом № 79);

Бесплатные пляжи на Шершнях:

— «Шершнёвский», ул. Шершнёвский бор, 6/1;

— «Белый парус», ул. Центральная, 3в/1;

— «Городской», ул. Худякова (отдых без купания).

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